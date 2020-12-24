СМИ: Тухель уволен с поста главного тренера «ПСЖ»

Немецкий специалист Томас Тухель уволен с поста главного тренера «ПСЖ», об этом информирует издание L'Equipe.

Согласно данным источника, руководство парижского гранда уведомило тренера о своем решении после победы над «Страсбургом» (4:0) в рамках 17-го тура чемпионата Франции.

47-летний наставник работал в парижском гранде с 14-го мая 2018-го года. Под его руководством «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции, а также выигрывал Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны.

После 17 туров Лиги 1 парижский коллектив набрал 35 баллов и занимает третью позицию в турнирной таблице.