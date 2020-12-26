Тренерская рокировка в «ПСЖ»: Внешне неожиданная, внутренне логичная

Томас Тухель покидает «ПСЖ», о чём в ближайшее время будет объявлено официально. Его место с вероятностью в 99% займёт Маурисио Почеттино. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в произошедшем.

Для многих информация о том, что Томас Тухель покидает «Пари Сен-Жермен», стала неожиданностью. Всего несколько месяцев назад немец вывел французский клуб в финал Лиги чемпионов впервые в истории. В текущем розыгрыше парижане немного забуксовали в групповом этапе турнира, но в итоге заняли первое место в квартете с «Лейпцигом» и «Манчестер Юнайтед». Очевидно же, что именно победа в главном еврокубке – первостепенная цель катарских владельцев клуба.

Едва ли причиной увольнения Тухеля можно назвать текущее третье место «ПСЖ» в чемпионате Франции. Во-первых, столичный клуб всего на одно очко отстаёт от «Лиона» и «Лилля». Во-вторых, можно вспомнить, к примеру, что Унаи Эмери продолжил работу с «ПСЖ», проиграв чемпионат в принципе.

Причина увольнения Тухеля – не в области спорта. У немца уже по традиции испортились отношения с руководством. Ещё со времён его работы в дортмундской «Боруссии» известно, что Тухель конфликтует с большими начальниками, по сути, именно по этой причине с ним и расторгли договор. Теперь ситуация повторяется в Париже. Тухель в последнее время позволил себе несколько публичных критических высказываний в адрес руководства, что явно не вызвало восторга. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо также публично ответил немцу, призвав того уважать работодателей.

Учитывая, что контракт Тухеля завершался летом, всем стало понятно, что продолжение сотрудничества с немцем не планируется. В этой ситуации парижский клуб решил просто сыграть на опережение. Вероятно, летом сразу несколько топ-клубов будут искать себе новых тренеров. Подобные слухи ходят применительно к «Реалу», «Барселоне», «МЮ», «Арсеналу», непрочные позиции и у наставника «Ювентуса», а ещё есть дортмундская «Боруссия». То есть летом конкуренция за хороших тренеров может быть довольно высокая.

«ПСЖ» не стал дожидаться лета и предпочёл решить задачу загодя – уже зимой. Маурисио Почеттино в свою очередь хочет работать: он чуть ли не в «Зенит» уже просился, лишь бы вернуться к активной деятельности. К тому же для аргентинца, который несколько раз публично говорил, что есть клубы, в которых он не будет работать, «ПСЖ» – не пустой звук. Почеттино играл за столичный клуб, так что это возвращение в команду, где ему будут рады.

Для самого аргентинца приход в «ПСЖ» – это почти гарантированные долгожданные трофеи. Почеттино считается одним из самых перспективных тренеров мира, но пока в его личном музее пусто. Очевидно, что во Франции аргентинец заполнит эту пустоту, но для самого Почеттино важнее то, что в Париже он сможет формировать ту команду, которую хочет. В «Тоттенхэме» у аргентинца не было возможности толком осуществлять трансферы, наоборот, из команды уходили футболисты. Теперь же Почеттино сможет покупать тех, кто ему нужен. Правда, «ПСЖ» не стоит надеяться на мгновенный успех с новым тренером. Для аргентинца крайне важна система игры, но на её построение нужно время. Как все помнят, Карло Анчелотти, возглавив «ПСЖ» также посреди сезона, не смог в первый сезон взять чемпионство во Франции, уступив «Монпелье». А ведь футбол Почеттино ещё сложнее…

Андрей Центров