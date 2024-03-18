Мбаппе не будет давить на «Реал» из-за Олимпиады

Килиан Мбаппе хочет выступить на футбольном турнире домашних для Франции Олимпийских игр. Тем не менее, звёздный форвард не будет оказывать давление на «Реал», куда он может перейти ближайшим летом. Если мадридский клуб скажет «нет», то Мбаппе на Олимпиаде играть не будет. Соответствующей информацией располагает журналист Маттео Моретто.

Отмечается, что «Реал» будет принимать решение по Олимпиаде не только в отношении Мбаппе, но и в отношении всех игроков.

В настоящий момент Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». Контракт 25-летнего форварда рассчитан до завершения сезона.

Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал»

​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»