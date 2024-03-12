​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

Судя по всему, летом Килиан Мбаппе реализует мечту детства и станет футболистом «Реала». Как сообщает портал Goal, ссылаясь на AS, после переезда в Мадрид Мбаппе получит футболку «сливочных» с номером 9.

Номер 7, под которым Мбаппе сейчас выступает за «ПСЖ», в «Реале» занят – под ним выступает Винисиус Жуниор. Что касается «девятки», то она свободна после ухода из мадридского клуба Карима Бензема прошлым летом.

Кстати говоря, под номером 9 за «Реал» какое-то время после трансфера в 2009 году выступал Криштиану Роналду.

Отметим, что ранее в прессе появлялась другая информация – о том, что в «Реале» Мбаппе возьмёт номер 10, который может освободиться из-за ухода Луки Модрича.

Роналдо оценил возможный трансфер Мбаппе в «Реал»