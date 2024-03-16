Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал»

В социальных сетях появилось видео, на котором Килиан Мбаппе мило побеседовал с молодым фанатом. На болельщике была надета футболка «ПСЖ», однако, судя по всему, он поддерживает лондонский «Арсенал». Фанат предложил Мбаппе переходить именно в «Арсенал» ближайшим летом.
Фанат: Переходи в «Арсенал»
Мбаппе: «Арсенал»? – ответил Мбаппе и стал смеяться, как и другие люди вокруг.
Фанат: Мы позаботимся о тебе.
Мбаппе: Нет никаких шансов, никаких шансов.
Фанат: Почему?
Мбаппе: Там слишком холодно.
Ожидается, что в летнее межсезонье Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». В мадридский клуб 25-летний звёздный форвард может перебраться в статусе свободного агента.
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»
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