​Матчи «Валенсии» и «Леванте» перенесены из-за трагедии

В Валенсии в многоэтажке случился пожар, который унёс жизни по меньшей мере четырёх человек. В регионе объявили траур, и местные команды – «Валенсия» и «Леванте» – попросили перенести ближайшие матчи. Их соперники согласились, Ла Лига и Федерация тоже одобрили переносы, о чём на своих страницах рассказывает Relevo.

Перенесены были матчи «Гранада» - «Валенсия» (Примера) и «Леванте» - «Андорра» (Сегунда). Эти игры должны были состояться в субботу, 24 февраля.

Отметим, что «Валенсия» сейчас занимает восьмое место в испанском топ-дивизионе. «Леванте», в свою очередь, располагается на десятой строчке в таблице второго по рангу дивизиона.