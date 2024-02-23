«Валенсия» просит перенести ближайший матч Ла Лиги

Футбольный клуб «Валенсия» выступил с заявлением. Клуб попросил перенести субботний матч команды в чемпионате Испании против «Гранады». Валенсийцы находятся в трауре из-за пожара в многоэтажном доме. Известно уже о четырёх погибших.

«Валенсия» выразила соболезнования семьям и близким жертв трагедии. Клуб приспустил флаги на своих объектах в соответствии с трёхдневным трауром в регионе.

Отметим, что на текущий момент «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 25 матчах Ла Лиги «летучие мыши» смогли раздобыть 36 зачётных баллов.