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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» просит перенести ближайший матч Ла Лиги

23 Февраля 2024 • 14:13 Комментировать
Гранада
...
Валенсия
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24.02 16:00

Футбольный клуб «Валенсия» выступил с заявлением. Клуб попросил перенести субботний матч команды в чемпионате Испании против «Гранады». Валенсийцы находятся в трауре из-за пожара в многоэтажном доме. Известно уже о четырёх погибших.

«Валенсия» выразила соболезнования семьям и близким жертв трагедии. Клуб приспустил флаги на своих объектах в соответствии с трёхдневным трауром в регионе.  

Отметим, что на текущий момент «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 25 матчах Ла Лиги «летучие мыши» смогли раздобыть 36 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Гранада

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ГРАНАДА ВАЛЕНСИЯ
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