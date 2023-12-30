Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» объявила об уходе полузащитника Фернандо официально

30 Декабря 2023 • 04:08 Комментировать
Севилья
...
Атлетик Б
04.01 21:15

Полузащитник «Севильи» Фернандо Режес будет искать себе новый клуб.

Контракт 36-летнего футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон, о чём сообщила пресс-служба «Севильи». По информации Sky Sports, опорный хавбек планирует вернуться в Бразилию.

Фернандо Режес выступал за «Севилью» с 2019 года, отыграв в общей сложности 167 матчей за андалусийский коллектив. До переезда в Испанию бразилец представлял цвета «Галатасарая», «Манчестер Сити» и «Порту».

В нынешнем сезоне ветеран принял участие в 13 поединках «Севильи» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Фернандо Режес трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

27 Декабря
21:10
Три клуба Ла Лиги хотят переманить Солера из «ПСЖ»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
6 игроков на грани ухода из «Реала» 6
​Роналду посмеялся с рейтинга лучших игроков, где его нет, но есть Месси 5
«Арсенал» удивил домашним поражением от «Вест Хэма» и упустил лидерство 5
«Арсенал» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 4
Мбаппе принял решение по «Реалу» 4
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Декабря
05:12 · Испания. Ла Лига
​Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком»
04:08 · Испания. Ла Лига
«Севилья» объявила об уходе полузащитника Фернандо официально
03:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не торопится продлевать контракт Серхи Роберто
01:01 · Испания. Ла Лига
Тренер «Лас-Пальмаса»: «Барселона» определённо будет бороться за титул»
00:52 · Италия. Серия А
«Милан» отказался платить 3-4 млн евро, чтобы подписать Миранду на полгода раньше
00:36 · Испания. Ла Лига
Алаба – о травме: «Возможно, это самое тяжёлое, что происходило в моей карьере»
00:28 · Испания. Ла Лига
Левандовски будет наставником Роке в «Барселоне»
29 Декабря
23:14 · Испания. Ла Лига
Камавинга восстановился значительно быстрее, чем предполагалось
22:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может остаться без трансферов в январе
22:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает предложение Мбаппе на следующей неделе – названы условия слухи
21:31 · Испания. Ла Лига
Новичок «Барселоны» Роке: «Хочу выиграть Лигу чемпионов»
21:13 · Испания. Ла Лига
​Раскрыт интересный пункт из нового контракта Анчелотти
20:45 · Испания. Ла Лига
Мор: «Я удивился, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом»
20:41 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» считают, что «Реалу» будет трудно удовлетворить запросы Мбаппе слухи
20:22 · Испания. Ла Лига
​«Севилья» может подписать экс-форварда «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем