Полузащитник «Севильи» Фернандо Режес будет искать себе новый клуб.

Контракт 36-летнего футболиста был расторгнут по обоюдному согласию сторон, о чём сообщила пресс-служба «Севильи». По информации Sky Sports, опорный хавбек планирует вернуться в Бразилию.

Фернандо Режес выступал за «Севилью» с 2019 года, отыграв в общей сложности 167 матчей за андалусийский коллектив. До переезда в Испанию бразилец представлял цвета «Галатасарая», «Манчестер Сити» и «Порту».

В нынешнем сезоне ветеран принял участие в 13 поединках «Севильи» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.