«Атлетик» уверенно переиграл «Севилью»

В предпоследнем матче первого круга «Севилья» принимала «Атлетик». Хозяева чаще контролировали мяч, а противник точнее наносил удары по воротам. Горка Гурусета со средней дистанции заставил голкипера в броске парировать удар в угол. Набежавший Нико Уильямс метров с 12 минимально промахнулся. На 30-й минуте Иньиго Руис справа набросил мяч к воротам, и Микель Весга без помех вколотил мяч в цель. Нико Уильямс после перерыва попал в перекладину, а партнеры на добивании не добились успеха. И снова у басков сработал навес с правого фланга, Айтор Паредес переправил мяч в левую часть ворот - 0:2.

«Атлетик» делит третье место с «Атлетико» и «Барселоной», соперник - 16-й.Протокол игры