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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» уверенно переиграл «Севилью»

04 Января 2024 • 23:19 Комментировать
Севилья
0:2
Атлетик Б
окончен

В предпоследнем матче первого круга «Севилья» принимала «Атлетик». Хозяева чаще контролировали мяч, а противник точнее наносил удары по воротам. Горка Гурусета со средней дистанции заставил голкипера в броске парировать удар в угол. Набежавший Нико Уильямс метров с 12 минимально промахнулся. На 30-й минуте Иньиго Руис справа набросил мяч к воротам, и Микель Весга без помех вколотил мяч в цель. Нико Уильямс после перерыва попал в перекладину, а партнеры на добивании не добились успеха. И снова у басков сработал навес с правого фланга, Айтор Паредес переправил мяч в левую часть ворот - 0:2.

«Атлетик» делит третье место с «Атлетико» и «Барселоной», соперник - 16-й.Протокол игры

 
Севилья0:2Атлетик Б
  30'Весга Микель (0:1)
  76'Паредес Айтор (0:2)
Дмитрович МаркоБаде Луак 65' (Ньянзу Танги ( 65') Рамос СерхиоСалас КикеХуанлу Санчес 65' (Торрес Оливер ( 65') Сусо ХесусГудель Неманья 41' (Ракитич Иван ( 41'  75') Соу Джибрил  36' 65' (Янузай Аднан ( 65') Педроса Адриа 80' (Маркан Маркос ( 80'  86') Окампос ЛукасМир Рафа
Запасные: Флорес АльбертоАрболь МатиасБенавидес ДариоГаттони ФедерикоБуэно МануДасилва Луло
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго 69' (Эррера Андер ( 69') Весга Микель 74' (Гомес Унаи ( 74') Уильямс Нико 80' (Malcom Ares ( 80') Сансет Ойян 69' (Прадос Беньят ( 69') Беренгер АлексГурусета Горка 74' (Гарсия Рауль ( 74'  90')
Запасные: Гарсия ИманолХаурегисар МикельАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерМуньяин ИкерДе Маркос ОскарНоласкоайн Перу
04 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Атлетик Бильбао

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