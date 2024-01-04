«Атлетик» уверенно переиграл «Севилью»

В предпоследнем матче первого круга «Севилья» принимала «Атлетик». Хозяева чаще контролировали мяч, а противник точнее наносил удары по воротам. Горка Гурусета со средней дистанции заставил голкипера в броске парировать удар в угол. Набежавший Нико Уильямс метров с 12 минимально промахнулся. На 30-й минуте Иньиго Руис справа набросил мяч к воротам, и Микель Весга без помех вколотил мяч в цель. Нико Уильямс после перерыва попал в перекладину, а партнеры на добивании не добились успеха. И снова у басков сработал навес с правого фланга, Айтор Паредес переправил мяч в левую часть ворот - 0:2.
«Атлетик» делит третье место с «Атлетико» и «Барселоной», соперник - 16-й.Протокол игры
|30'Весга Микель (0:1)
|76'Паредес Айтор (0:2)
Дмитрович Марко•Баде Луак65' (Ньянзу Танги (65') •Рамос Серхио•Салас Кике•Хуанлу Санчес65' (Торрес Оливер (65') •Сусо Хесус•Гудель Неманья41' (Ракитич Иван (41') • 75'Соу Джибрил 36'65' (Янузай Аднан (65') •Педроса Адриа80' (Маркан Маркос (80') • 86'Окампос Лукас•Мир Рафа
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Руис Иньиго69' (Эррера Андер (69') •Весга Микель74' (Гомес Унаи (74') •Уильямс Нико80' (Malcom Ares (80') •Сансет Ойян69' (Прадос Беньят (69') •Беренгер Алекс•Гурусета Горка74' (Гарсия Рауль (74') 90'
04 января. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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