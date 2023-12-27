Три клуба Ла Лиги хотят переманить Солера из «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер продолжает привлекать интерес представителей Ла Лиги.

26-летний игрок недоволен своим положением в команде, в связи с чем, как уже сообщалось, рассматривает возможность ухода в зимнее трансферное окно. По сведениям журналиста Себастьена Дени, подписать Солера готовы «Вильярреал», «Бетис» и «Севилья». Впрочем, «ПСЖ» по-прежнему не намерен отпускать хавбека в январе – против ухода выступает лично Луиш Кампуш.

Карлос Солер записал на свой счёт два ассиста и один забитый мяч в 14 поединках текущего сезона. Стоимость испанца, по версии Transfermarkt, составляет 20 млн евро.