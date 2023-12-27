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Чемпионат Испании. Ла Лига

Три клуба Ла Лиги хотят переманить Солера из «ПСЖ»

27 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать
Валенсия
...
Вильярреал
02.01 23:30

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Карлос Солер продолжает привлекать интерес представителей Ла Лиги.

26-летний игрок недоволен своим положением в команде, в связи с чем, как уже сообщалось, рассматривает возможность ухода в зимнее трансферное окно. По сведениям журналиста Себастьена Дени, подписать Солера готовы «Вильярреал», «Бетис» и «Севилья». Впрочем, «ПСЖ» по-прежнему не намерен отпускать хавбека в январе – против ухода выступает лично Луиш Кампуш.

Карлос Солер записал на свой счёт два ассиста и один забитый мяч в 14 поединках текущего сезона. Стоимость испанца, по версии Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Вильярреал Севилья ПСЖ Карлос Солер Луиш Кампуш трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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ВАЛЕНСИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ
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