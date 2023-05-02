Лучший бомбардир «Хетафе» повторил рекорд испанского чемпионата для турецких футболистов

Тридцать второй тур испанского чемпионата оказался неудачным для «Хетафе» - мадридская команда съездила в Барселону и проиграла там - даже не «Барселоне», а «Эспаньолу».

Для лучшего бомбардира «Хетафе» Энеса Унала это был 195-й матч в высшей лиге испанского футбола - и по этому показателю автор тринадцати мячей в текущем сезоне сравнялся с Нихатом Кахвечи, который также провел 195 матчей в Ла Лиге.

Вне всяких сомнений, в самое ближайшее будущее Унал станет единоличным обладателем рекорда для турецких игроков. Третье место у Арды Турана, бывшего игрока «Атлетико» и «Барселоны» - 163 матча.