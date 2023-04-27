«Эспаньол» не выигрывает в Ла Лиге уже восемь матчей кряду

«Эспаньол» не может одержать победу в чемпионате Испании уже восемь туров кряду.

Напомним, сегодня каталонцы проиграли «Вильярреалу» в гостях – 2:4. Притом, что открыли счет в середине игры. Неудачная серия продолжается почти два месяца – с 5 марта. За этот период «Эспаньол» потерпел семь поражений и лишь раз сыграл вничью.

Отметим, что турнирное положение у барселонской команды оставляет желать лучшего – клуб идёт на предпоследнем месте в Ла Лиге и рискует вновь вылететь в Сегунду. У команды 28 набранных очков, на спасительном, 17-м месте идёт «Кадис» - у клуба 32 очка.