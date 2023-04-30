Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» прервал 8-матчевую серию без побед, одолев «Хетафе»

30 Апреля 2023 • 21:27 Комментировать
Эспаньол
1:0
Хетафе
окончен

В 32-м туре чемпионата Испании играли представители зоны вылета «Эспаньол» и «Хетафе», безвыигрышная серия которых составляла 13 матчей на двоих. Поединок имел громадное значение для конкурентов, и никто не хотел особо рисковать. У каталонцев было побольше моментов, но с игры они не забили. На 38-й минуте Хоселу Санмартин отметился результативным ударом с 11-метровой отметки.

«Эспаньол» победил со счётом 1:0, поставив крест на череде из 8 провальных поединков. В таблице он настиг сегодняшнего противника, который идет 18-м.

Протокол игры  
Эспаньол1:0Хетафе
(1:0) Хоселу Санмартин38'  
Пачеко ФернандоХиль Оскар II 86' (Пуадо Хавьер ( 86') Серхи ГомесКабрера ЛеандроПедроса Адриа 74' (Оливан Бриан ( 74') Дардер СерхиКалеро ФернандоДенис Суарес 68' (Винисиус Соуза ( 68') Рибаудо Нико  71'Хоселу СанмартинБрайтвайт Мартин  43' 86' (Видаль Алеш ( 86'  90')
Запасные: Фернандес Альваро IIIВильяэрмоса ДаниэльГомес ДаниэльЛасо ХосеБаре КейдиСанчес Рубен IIКеддари ВассимГарсия Жоан
Сория ДавидДамиан СуаресАльдерете Омар 81' (Митрович Стефан ( 81') Дуарте Домингуш  52'Альварес Гастон 81' (Анхилери Фабрисио ( 81') Порту КристианВильяр Гонсало  73' 90' (Мата Хайме ( 90') Максимович Неманья  58'Аленья Карлес  37' 64' (Мунир Эль-Хаддади ( 64') Майораль БорхаУнал Энес 81' (Латаса Хуан ( 81'  82')
Запасные: Амави ЖорданSanti GarciaАльгобия АнхельКасилья КикоСеоане ХаймеКонде Диего
30 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Хетафе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кадис Кадис
Валенсия Валенсия
2
1
2.95 3.05 2.70
Видео
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Сельта Сельта
3
1
2.00 3.70 3.70
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Хетафе Хетафе
1
0
2.33 3.10 3.50
Видео
10 мин
Вальядолид Вальядолид
Атлетико М Атлетико М
0
0
4.90 4.00 1.71
Видео
01.05.23 в 20:00
Мальорка Мальорка
Атлетик Б Атлетик Б
3.80 2.95 2.27
Видео
01.05.23 в 22:00
Севилья Севилья
Жирона Жирона
1.86 3.60 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
21:30 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:27 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» прервал 8-матчевую серию без побед, одолев «Хетафе»
21:14 · Испания. Ла Лига
Третьего пришествия Зидана в «Реал» не намечается
20:32 · Испания. Ла Лига
Модрич намерен вернуться в строй раньше, чем планировалось
19:16 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил три мяча в ворота «Сельты»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Когда я приехал в «Севилью», дель Нидо сказал мне: «Здесь ты узнаешь, каково это – выигрывать титулы»
17:19 · Испания. Ла Лига
Тебас: «В Ла Лиге Месси встретят с распростёртыми объятиями»
16:56 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» проиграла конкурентам из «Кадиса»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
11:13 · Испания. Ла Лига
Хави назвал совершенного игрока в «Барселоне»
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ньюкасл» претендуют на хорватского топ-игрока
09:35 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген стал рекордсменом «Барселоны»
09:30 · Испания. Ла Лига
Бускетс остаётся в «Барселоне»
09:02 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» сделали интригующее заявление
07:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбирает из двух известных защитников
Все новости
Рекомендуем