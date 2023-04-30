«Эспаньол» прервал 8-матчевую серию без побед, одолев «Хетафе»

В 32-м туре чемпионата Испании играли представители зоны вылета «Эспаньол» и «Хетафе», безвыигрышная серия которых составляла 13 матчей на двоих. Поединок имел громадное значение для конкурентов, и никто не хотел особо рисковать. У каталонцев было побольше моментов, но с игры они не забили. На 38-й минуте Хоселу Санмартин отметился результативным ударом с 11-метровой отметки.
«Эспаньол» победил со счётом 1:0, поставив крест на череде из 8 провальных поединков. В таблице он настиг сегодняшнего противника, который идет 18-м.
Протокол игры
|(1:0) Хоселу Санмартин38'
Пачеко Фернандо•Хиль Оскар II86' (Пуадо Хавьер (86') •Серхи Гомес•Кабрера Леандро•Педроса Адриа74' (Оливан Бриан (74') •Дардер Серхи•Калеро Фернандо•Денис Суарес68' (Винисиус Соуза (68') •Рибаудо Нико• 71'Хоселу Санмартин•Брайтвайт Мартин 43'86' (Видаль Алеш (86') 90'
Сория Давид•Дамиан Суарес•Альдерете Омар81' (Митрович Стефан (81') •Дуарте Домингуш• 52'Альварес Гастон81' (Анхилери Фабрисио (81') •Порту Кристиан•Вильяр Гонсало 73'90' (Мата Хайме (90') •Максимович Неманья• 58'Аленья Карлес 37'64' (Мунир Эль-Хаддади (64') •Майораль Борха•Унал Энес81' (Латаса Хуан (81') 82'
30 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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