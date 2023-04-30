«Эспаньол» прервал 8-матчевую серию без побед, одолев «Хетафе»

В 32-м туре чемпионата Испании играли представители зоны вылета «Эспаньол» и «Хетафе», безвыигрышная серия которых составляла 13 матчей на двоих. Поединок имел громадное значение для конкурентов, и никто не хотел особо рисковать. У каталонцев было побольше моментов, но с игры они не забили. На 38-й минуте Хоселу Санмартин отметился результативным ударом с 11-метровой отметки.

«Эспаньол» победил со счётом 1:0, поставив крест на череде из 8 провальных поединков. В таблице он настиг сегодняшнего противника, который идет 18-м.