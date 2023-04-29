Борющийся за выживание в испанской Ла Лиге «Хетафе» объявил имя главного тренера. Команду принял Хосе Бордалас. Сроки контракта, который подписал 59-летний специалист, не раскрываются.

Хосе Бордалас уже тренировал «Хетафе» с конца сентября 2016 года до завершения сезона 2020/2021. Тогда в 212 матчах под руководством этого специалиста команда одержала 83 победы при 60 ничьих и 69 поражениях.

Напомним, что на днях «Хетафе» отправил в отставку Кике Санчеса Флореса по причине плохих результатов. Сейчас команда занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч «Хетафе» проведёт 30 апреля – против «Эспаньола».