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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» уже сегодня может объявить о возвращении Сампаоли

06 Октября 2022 • 10:15 Комментировать
Севилья
...
Атлетик Б
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08.10 19:30

«Севилья» уже сегодня может официально объявить о возвращении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Сампаоли ранее возглавлял «Севилью» в сезоне-2016/17, но затем покинул клуб ради работы в сборной Аргентины. «Севилья» стала первой европейской командой в тренерской карьере Хорхе.

Ночью стало известно, что андалузский клуб уволил с поста главного тренера Хулена Лопетеги после поражения в Лиге чемпионов от дортмундской «Боруссии». Испанский специалист возглавлял команду с лета 2019 года и с тех пор выиграл Лигу Европы, а также трижды подряд помогал «Севилье» финишировать в зоне Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хорхе Сампаоли
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИК Б
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