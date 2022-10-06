«Севилья» уже сегодня может объявить о возвращении Сампаоли

«Севилья» уже сегодня может официально объявить о возвращении Хорхе Сампаоли на пост главного тренера. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Сампаоли ранее возглавлял «Севилью» в сезоне-2016/17, но затем покинул клуб ради работы в сборной Аргентины. «Севилья» стала первой европейской командой в тренерской карьере Хорхе.

Ночью стало известно, что андалузский клуб уволил с поста главного тренера Хулена Лопетеги после поражения в Лиге чемпионов от дортмундской «Боруссии». Испанский специалист возглавлял команду с лета 2019 года и с тех пор выиграл Лигу Европы, а также трижды подряд помогал «Севилье» финишировать в зоне Лиги чемпионов.