Как и ожидалось, главным тренером «Севильи» стал Хорхе Сампаоли. 62-летний аргентинский специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

Первую свою тренировку с «Севильей» Хорхе Сампаоли проведёт уже в четверг вечером.

На должности главного тренера «Севильи» Сампаоли сменил Хулена Лопетеги, под руководством которого команда очень плохо начала сезон. На текущий момент андалузцы занимают 17-е место в таблице Ла Лиги.

Хорхе Сампаоли уже работал с «Севильей» в сезоне 2016/2017. Тогда в 53 матчах команда одержала 27 побед при 12 ничьих и 14 поражениях. После того периода Сампаоли решил возглавить сборную Аргентины.