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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сампаоли – главный тренер «Севильи» официально

06 Октября 2022 • 16:53 Комментировать (1)
Севилья
...
Атлетик Б
1 3.00 X 3.30 2 2.40
08.10 19:30

Как и ожидалось, главным тренером «Севильи» стал Хорхе Сампаоли. 62-летний аргентинский специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. Об этом рассказывает пресс-служба клуба.

Первую свою тренировку с «Севильей» Хорхе Сампаоли проведёт уже в четверг вечером.

На должности главного тренера «Севильи» Сампаоли сменил Хулена Лопетеги, под руководством которого команда очень плохо начала сезон. На текущий момент андалузцы занимают 17-е место в таблице Ла Лиги.

Хорхе Сампаоли уже работал с «Севильей» в сезоне 2016/2017. Тогда в 53 матчах команда одержала 27 побед при 12 ничьих и 14 поражениях. После того периода Сампаоли решил возглавить сборную Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хорхе Сампаоли
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИК Б
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Октября 2022 в 17:08
Почему так провалилась команда не понятно ..Сапаоли тот еще вариант
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