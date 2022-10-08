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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сампаоли начал в «Севилье» с ничьей против «Атлетика»

08 Октября 2022 • 21:25 Комментировать
Севилья
1:1
Атлетик Б
окончен

В восьмом туре Ла Лиги «Севилья» с новым главным тренером Хорхе Сампаоли играла против «Атлетика». Коллектив из Андалусии хотел поскорее отдалиться от зоны вылета и на четвертой минуте сделал шаг в этом направлении, когда Каспер Дольберг вывел Оливера Торреса на пустые ворота. За 16 минут до финального свистка баски отыгрались, Микель Весга был первым на подборе мяча и отправил его в сетку - 1:1. В целом «Атлетик» был близок к победе и выходу в лидеры, но Нико Уильямс и Иньяки Уильямс свои моменты не реализовали.

Протокол игры  
Севилья1:1Атлетик Б
(1:0) Торрес Оливер4'  
  73'Весга Микель (1:1)
Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоНьянзу Танги 56' (Акунья Маркос ( 56'  72') Маркан МаркосТеллес Алекс  39' 71' (Дилейни Томас ( 71') Гудель НеманьяХордан Хоан 56' (Кармона Хосе Анхель ( 56') Гомес АлехандроИско Аларкон  38' 61' (Ламела Эрик ( 61') Торрес ОливерДольберг Каспер 60' (Эн-Несири Юссеф ( 60')
Запасные: Ракитич ИванСалас КикеБуну ЯссинНавас ХесусСусо ХесусЯнузай АднанМир Рафа
Унай СимонДе Маркос ОскарЙерай АльваресИньиго МартинесЛекуе ИньигоГарсия Дани 56' (Весга Микель ( 56') Сансет Ойян 56' (Эррера Андер ( 56') Уильямс НикоМуньяин ИкерБеренгер Алекс 74' (Гарсия Рауль ( 74') Уильямс Иньяки
Запасные: Венседор УнайМорсильо ХонСаррага ОйерАгиррезабала ЖульенГурусета ГоркаВильялибре АсьерПаредес АйторБаленсиага МикельКапа Андер
08 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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