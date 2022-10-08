Сампаоли начал в «Севилье» с ничьей против «Атлетика»

В восьмом туре Ла Лиги «Севилья» с новым главным тренером Хорхе Сампаоли играла против «Атлетика». Коллектив из Андалусии хотел поскорее отдалиться от зоны вылета и на четвертой минуте сделал шаг в этом направлении, когда Каспер Дольберг вывел Оливера Торреса на пустые ворота. За 16 минут до финального свистка баски отыгрались, Микель Весга был первым на подборе мяча и отправил его в сетку - 1:1. В целом «Атлетик» был близок к победе и выходу в лидеры, но Нико Уильямс и Иньяки Уильямс свои моменты не реализовали.
Протокол игры
|(1:0) Торрес Оливер4'
|73'Весга Микель (1:1)
Дмитрович Марко•Монтьель Гонсало•Ньянзу Танги56' (Акунья Маркос (56') • 72'Маркан Маркос•Теллес Алекс 39'71' (Дилейни Томас (71') •Гудель Неманья•Хордан Хоан56' (Кармона Хосе Анхель (56') •Гомес Алехандро•Иско Аларкон 38'61' (Ламела Эрик (61') •Торрес Оливер•Дольберг Каспер60' (Эн-Несири Юссеф (60')
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Иньиго Мартинес•Лекуе Иньиго•Гарсия Дани56' (Весга Микель (56') •Сансет Ойян56' (Эррера Андер (56') •Уильямс Нико•Муньяин Икер•Беренгер Алекс74' (Гарсия Рауль (74') •Уильямс Иньяки
08 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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