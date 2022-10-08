Сампаоли начал в «Севилье» с ничьей против «Атлетика»

В восьмом туре Ла Лиги «Севилья» с новым главным тренером Хорхе Сампаоли играла против «Атлетика». Коллектив из Андалусии хотел поскорее отдалиться от зоны вылета и на четвертой минуте сделал шаг в этом направлении, когда Каспер Дольберг вывел Оливера Торреса на пустые ворота. За 16 минут до финального свистка баски отыгрались, Микель Весга был первым на подборе мяча и отправил его в сетку - 1:1. В целом «Атлетик» был близок к победе и выходу в лидеры, но Нико Уильямс и Иньяки Уильямс свои моменты не реализовали.