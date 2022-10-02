«Валенсия» на 90-й минуте отобрала победу у «Эспаньола»

«Эспаньол» и «Валенсия» встретились в матче седьмого тура Ла Лиги. После ничейного первого тайма сразу пошли голы. Габриэль Паулиста и Хоселу Санмартин обменялись результативными ударами. В концовке Серхи Дардер, казалось, забил победный гол, но на 90-й минуте уже в формате 10 на 10 Эрай Джюмарт вырвал для гостей ничью - 2:2.

«Эспаньол» в одном очке над зоной вылета, его соперник - восьмой с 10 очками.