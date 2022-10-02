«Валенсия» на 90-й минуте отобрала победу у «Эспаньола»

«Эспаньол» и «Валенсия» встретились в матче седьмого тура Ла Лиги. После ничейного первого тайма сразу пошли голы. Габриэль Паулиста и Хоселу Санмартин обменялись результативными ударами. В концовке Серхи Дардер, казалось, забил победный гол, но на 90-й минуте уже в формате 10 на 10 Эрай Джюмарт вырвал для гостей ничью - 2:2.
«Эспаньол» в одном очке над зоной вылета, его соперник - восьмой с 10 очками.
Протокол игры
|53'Габриэль Паулиста (0:1)
|(1:1) Хоселу Санмартин56'
|(2:1) Дардер Серхи83'
|90'Джюмарт Эрай (2:2)
Фернандес Альваро III•Калеро Фернандо74' (Рибаудо Нико (74') •Серхи Гомес•Кабрера Леандро•Оливан Бриан• 76'Винисиус Соуза87' (Лосано Поль (87') •Дардер Серхи 58'87' (Кеддари Вассим (87') •Пуадо Хавьер46' (Видаль Алеш (46') •Эспозито Эду62' (Баре Кейди (62') •Брайтвайт Мартин• 90'Хоселу Санмартин
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Дьякаби Муктар•Габриэль Паулиста74' (Джюмарт Эрай (74') •Гайя Хосе•Алмейда Андре IV73' (Андре Маркос (73') • 85'Гильямон Уго•Мориба Илайкс84' (Дуро Уго (84') •Кастильехо Самуэль46' (Клюйверт Джастин (46') •Кавани Эдинсон73' (Нико Гонсалес (73') •Лино Сэмуел
02 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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