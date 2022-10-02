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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» на 90-й минуте отобрала победу у «Эспаньола»

02 Октября 2022 • 17:00 Комментировать
Эспаньол
2:2
Валенсия
окончен

«Эспаньол» и «Валенсия» встретились в матче седьмого тура Ла Лиги. После ничейного первого тайма сразу пошли голы. Габриэль Паулиста и Хоселу Санмартин обменялись результативными ударами. В концовке Серхи Дардер, казалось, забил победный гол, но на 90-й минуте уже в формате 10 на 10 Эрай Джюмарт вырвал для гостей ничью - 2:2.

«Эспаньол» в одном очке над зоной вылета, его соперник - восьмой с 10 очками.

Протокол игры  
Эспаньол2:2Валенсия
  53'Габриэль Паулиста (0:1)
(1:1) Хоселу Санмартин56'  
(2:1) Дардер Серхи83'  
  90'Джюмарт Эрай (2:2)
Фернандес Альваро IIIКалеро Фернандо 74' (Рибаудо Нико ( 74') Серхи ГомесКабрера ЛеандроОливан Бриан  76'Винисиус Соуза 87' (Лосано Поль ( 87') Дардер Серхи  58' 87' (Кеддари Вассим ( 87') Пуадо Хавьер 46' (Видаль Алеш ( 46') Эспозито Эду 62' (Баре Кейди ( 62') Брайтвайт Мартин  90'Хоселу Санмартин
Запасные: Колеошо ЛукаЭль Хилали ОмарГомес ДаниэльЛекомт БенжаменГарсия Жоан
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДьякаби МуктарГабриэль Паулиста 74' (Джюмарт Эрай ( 74') Гайя ХосеАлмейда Андре IV 73' (Андре Маркос ( 73'  85') Гильямон УгоМориба Илайкс 84' (Дуро Уго ( 84') Кастильехо Самуэль 46' (Клюйверт Джастин ( 46') Кавани Эдинсон 73' (Нико Гонсалес ( 73') Лино Сэмуел
Запасные: Фулкье ДимитриЛато ТониВаскес ХесусРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианОзкаджар Дженк
02 октября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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окончен Эспаньол 2:2 Валенсия 2.70 3.30 2.65
Идет 37 минута Сельта 1:0 Бетис 2.48 3.30 3.00
02.10  19:30 Жирона ... Реал Сосьедад 3.90 3.40 2.04
02.10  22:00 Реал Мадрид ... Осасуна 1.38 5.40 7.80
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