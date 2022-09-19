«Валенсия» официально продлила контракт со своим основным голкипером Георгием Мамардашвили. Футболист сборной Грузии поставил подпись под новым соглашением с «летучими мышами», которое рассчитано до 2027 года.

Напомним, что Мамардашвили перебрался на «Месталью» прошлым летом из тбилисского «Локомотива». С тех пор грузин является основным вратарём «Валенсии». В новом сезоне вратарь сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в двух из которых сохранил свои ворота сухими.

Летом ходили слухи об интересе к Мамардашвили со стороны «Манчестер Юнайтед», но трансфер так и не состоялся. «Красные дьяволы» рассматривали грузина на роль сменщика Давида де Хеа.