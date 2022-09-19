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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» продлила контракт с Мамардашвили официально

 
19 Сентября 2022 • 15:10 Комментировать
Эспаньол
...
Валенсия
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02.10 15:00

«Валенсия» официально продлила контракт со своим основным голкипером Георгием Мамардашвили. Футболист сборной Грузии поставил подпись под новым соглашением с «летучими мышами», которое рассчитано до 2027 года.

Напомним, что Мамардашвили перебрался на «Месталью» прошлым летом из тбилисского «Локомотива». С тех пор грузин является основным вратарём «Валенсии». В новом сезоне вратарь сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в двух из которых сохранил свои ворота сухими.

Летом ходили слухи об интересе к Мамардашвили со стороны «Манчестер Юнайтед», но трансфер так и не состоялся. «Красные дьяволы» рассматривали грузина на роль сменщика Давида де Хеа.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия
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