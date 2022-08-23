Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери подтвердил возможный приход Кавани в «Вильярреал»

 
23 Августа 2022 • 01:55 Комментировать
Хетафе
...
Вильярреал
28.08 18:30

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о возможном подписании Эдинсона Кавани.

35-летний уругвайский нападающий продолжает искать себе новый клуб, находясь в статусе свободного агента.

«Я беседовал с Эдинсоном Кавани. Мы в хороших отношениях, и он действительно хочет приехать в Испанию. Его переход в «Вильярреал» возможен», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо испанского специалиста.

Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании прошлого сезона. Помимо «Вильярреала», считающегося главным претендентом на опытного форварда, интерес к уругвайцу проявляют другие испанские клубы и французская «Ницца».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эльче 1:1 Альмерия 2.40 3.20 3.10
окончен Жирона 3:1 Хетафе 2.70 2.80 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Августа
02:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, во сколько обойдутся «Барселоне» два новых защитника
01:55 · Испания. Ла Лига
Эмери подтвердил возможный приход Кавани в «Вильярреал»
01:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Челси» надеются оформить переход Обамеянга в ближайшие дни
22 Августа
23:52 · Испания. Ла Лига
Руководство «Атлетико» выдвинуло требование Гризманну
23:44 · Испания. Ла Лига
Левандовски - первый игрок Ла Лиги за последние десять лет, сделавший дубль в свой день рождения
23:33 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Ювентус» не должен подписывать Депая»
23:02 · Испания. Ла Лига
«Эльче» с «Альмерией» закономерно набрали по очку
22:28 · Англия. Премьер-лига
Делегация «Манчестер Юнайтед» отправилась за Де Йонгом
18:18 · Италия. Серия А
Юмтити прилетит в Лечче уже во вторник
17:34 · Италия. Серия А
Итальянское издание: «Переход Депая в «Ювентус не состоится» 1
17:24 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» хочет выручить 20 млн евро за Деста 2 слухи
17:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не продаст Киру Уолш в «Барселону»
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» договорился с «Барселоной» о переходе Обамеянга 2
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может вернуть Морату в АПЛ
16:30 · Англия. Премьер-лига
Каземиро заявил, что перешел в «Манчестер Юнайтед» не из-за денег
Все новости
Рекомендуем