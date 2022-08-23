Эмери подтвердил возможный приход Кавани в «Вильярреал»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о возможном подписании Эдинсона Кавани.

35-летний уругвайский нападающий продолжает искать себе новый клуб, находясь в статусе свободного агента.

«Я беседовал с Эдинсоном Кавани. Мы в хороших отношениях, и он действительно хочет приехать в Испанию. Его переход в «Вильярреал» возможен», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо испанского специалиста.

Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании прошлого сезона. Помимо «Вильярреала», считающегося главным претендентом на опытного форварда, интерес к уругвайцу проявляют другие испанские клубы и французская «Ницца».