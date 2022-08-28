«Хетафе» с «Вильярреалом» выдали безголевой матч

Дважды проигравший на старте сезона «Хетафе» принимал «Вильярреал» в матче третьего тура чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» выглядела лучше соперника, что, впрочем, не сказалось на итоговом результате. На восьмой компенсированной минуте гости получили право пробить 11-метровый, но все же ВАР отменил решение арбитра - 0:0.
«Хетафе» набрал первое очко, у соперника их семь.
Протокол игры
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дуарте Домингуш•Дьене Даконам• 3'Альварес Гастон•Аленья Карлес•Сеоане Хайме73' (Максимович Неманья (73') •Арамбарри Мауро•Порту Кристиан•Унал Энес90' (Мата Хайме (90') •Майораль Борха90' (Латаса Хуан (90')
Рульи Херонимо•Фойт Хуан58' (Фемения Кико (58') •Альбиоль Рауль• 44'Торрес Пау II• 90'Педраса Альфонсо• 90'Пино Йереми58' (Джексон Николас (58') •Капу Этьен•Парехо Даниэль 39'69' (Коклен Франсис (69') • 73'Ло Чельсо Джовани69' (Баэна Алехандро (69') •Морено Херард•Моралес Луис58' (Чуквезе Саму (58')
28 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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