«Хетафе» с «Вильярреалом» выдали безголевой матч

Дважды проигравший на старте сезона «Хетафе» принимал «Вильярреал» в матче третьего тура чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» выглядела лучше соперника, что, впрочем, не сказалось на итоговом результате. На восьмой компенсированной минуте гости получили право пробить 11-метровый, но все же ВАР отменил решение арбитра - 0:0.

«Хетафе» набрал первое очко, у соперника их семь.