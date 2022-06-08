«Вы даже не представляете, насколько он хорош» – Энрике высказался об игроке сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике Гави.

Совсем недавно 17-летний хавбек «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории испанской сборной, превзойдя достижение своего одноклубника Ансу Фати.

«Вы ещё не осознаёте в полной мере, на что способен Гави. У него есть качества, которые просто невозможно вообразить. Я не могу назвать ни одного игрока из прошлого, с которым его можно было бы сравнить», – заявил в прессе наставник испанцев.

В восьми матчах за сборную Гави отметился одним забитым мячом. В составе «Барселоны» он провёл 46 поединков, записав на свой счёт два гола и шесть ассистов.