Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вы даже не представляете, насколько он хорош» – Энрике высказался об игроке сборной Испании

08 Июня 2022 • 23:46 Комментировать (2)
Швейцария
...
Испания
4.15 3.60 1.90
Через 20 ч. 8 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике Гави.

Совсем недавно 17-летний хавбек «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории испанской сборной, превзойдя достижение своего одноклубника Ансу Фати.

«Вы ещё не осознаёте в полной мере, на что способен Гави. У него есть качества, которые просто невозможно вообразить. Я не могу назвать ни одного игрока из прошлого, с которым его можно было бы сравнить», – заявил в прессе наставник испанцев.

В восьми матчах за сборную Гави отметился одним забитым мячом. В составе «Барселоны» он провёл 46 поединков, записав на свой счёт два гола и шесть ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Луис Энрике Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШВЕЙЦАРИЯ ИСПАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
01:22 · Испания. Ла Лига
Модрич рассказал, что помогает ему оставаться на высоком уровне в 36 лет
08 Июня
23:46 · Испания. Ла Лига
«Вы даже не представляете, насколько он хорош» – Энрике высказался об игроке сборной Испании 2
23:24 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» восстала из мёртвых» 1
23:11 · Испания. Ла Лига
Испанский клуб в ближайшие часы объявит о назначении Гаттузо на пост тренера
23:01 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» провёл встречу с агентом Усмана Дембеле
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Барселоне» по Френки де Йонгу
22:06 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов отпустить Морату в «Ювентус»
21:44 · Испания. Ла Лига
В «Хетафе» намекнули на подписание Бэйла
21:09 · Испания. Ла Лига
Бускетс готов на жертвы ради «Барселоны» 1
20:58 · Испания. Ла Лига
Ди Марии придётся довольствоваться скромной зарплатой в «Барселоне»
20:45 · Испания. Ла Лига
«Севилья» присматривается к игроку «РБ Лейпцига»
20:25 · Испания. Ла Лига
Агент Бэйла прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в испанский клуб
18:37 · Англия. Премьер-лига
Рафинья не ждёт официальное предложение от «Барселоны» и начал поиски нового клуба
18:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подписала 18-летнего турецкого полузащитника
18:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Атлетико» ведут борьбу за бразильского вундеркинда 6
Все новости
Рекомендуем