Сборная Испании с трудом переборола Швейцарию, впервые победив в этом розыгрыше Лиги наций

В матче группового турнира Лиги наций сборная Испании гостила у команды Швейцарии.

Так уж получилось, что после двух туров Лиги наций встреча Испании и Швейцарии получила статус игры «аутсайдеров». Ни одной победы команды не одержали: швейцарцы дважды уступили с общим счётом 1:6, а испанцы были миролюбивы – две ничьи. И если с Португалией мирный исход привычен, уже четвёртый раз подряд, то с чехами 2:2 удивили. Причём испанцы ещё еле ноги унесли, отыгравшись на 90-й минуте. Ян Кухта своим голом и ассистом едва не приручил «красную фурию».

За первой победой в третьем сезоне Лиги наций Луис Энрике пошёл смелым составом. Несмотря на гостевой статус матча в старте появился чистый форвард Альваро Мората и два остроатакующих края – Сарабия и Торрес. Этот трезубец стал создавать проблемы швейцарцам с первых минут. Не заставил себя ждать и гол. Правда, для начала Эмболо претендовал на пенальти, показывая, что Пау Торрес в борьбе с ним подыграл себе рукой. На повторах эпизод проверили и заиграли.

А затем развернулась испанская атака. Бускетс выгрыз мяч в центре поля, запустив далее в прорыв Маркоса Льоренте. Тот промчался по правому краю и завершил свой забег своевременным прострелом, а Пабло Сарабия проткнул мяч мимо Зоммера метров с четырёх – 0:1. И тут тоже включился повтор, проверяли момент на наличие офсайда у испанца. Но гол в итоге был засчитан. И далее игра совсем поскучнела.

Испанцы сильно больше владели мячом, но делали это очень стерильно. Швейцарцы, когда инициативу перехватывали, тоже вели себя скромно. Так за первый тайм накопился всего один удар в створ, ставший голевым. После перерыва попытались команды чуть побегать, накопив даже два удара в створ за 20 минут, но всё это было неопасно. Вообще без моментов проходила игра.

Совсем не помогали и замены. Луис Энрике бросил в бой Ольмо, Солера, Коке и Асенсио, а Мурат Якин доверился Окафору, Фраю, Сеферовичу и Штеффену, но свежие игроки никак ход матча не изменили. Довольно скучное зрелище в итоге досталось зрителям на «Стад де Женев». Но гости хотя бы уезжают с радостными лицами, сборная Испании впервые победила в этом розыгрыше Лиги наций.