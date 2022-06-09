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Лига наций УЕФА

Сборная Испании с трудом переборола Швейцарию, впервые победив в этом розыгрыше Лиги наций

09 Июня 2022 • 23:38 Комментировать
Швейцария
0:1
Испания
окончен

В матче группового турнира Лиги наций сборная Испании гостила у команды Швейцарии.

Протокол игры  
Швейцария 0:1Испания
  13'Сарабия Пабло (0:1)
Зоммер ЯннВидмер СильванАканджи Мануэль   67'  79' (Фрай Фабиан (  79') Джюмарт ЭрайРодригес Рикардо  89' (Соу Джибриль (  89'   90') Джака ГранитЭбишер Мишель  64' (Окафор Ноа (  64') Фройлер РемоШакири Джердан   59'  80' (Сеферович Харис (  80'   89') Эмболо БрельЦубер Стивен  63' (Штеффен Ренато (  63')
Запасные: Мбабу КевинМвого ИвонГавранович МариоЛотомба ЖорданКобель ГрегорБоттани Маттиа
Унай СимонАспиликуэта СесарЛьоренте ДиегоТоррес Пау IIАльба ЖордиЛьоренте Маркос  80' (Солер Карлос (  80') Бускетс СерхиоГави  73' (Коке Хорхе (  73') Торрес ФерранМората Альваро  73' (Асенсио Марко (  73') Сарабия Пабло  62' (Ольмо Дани (  62')
Запасные: Карвахаль ДаниэльСанчес РобертФати АнсуГарсия ЭрикИньиго МартинесАлонсо МаркосРодри ЭрнандесРайя Давид
09 июня. Стадион "Стад де Женев" (Женева).

 

Так уж получилось, что после двух туров Лиги наций встреча Испании и Швейцарии получила статус игры «аутсайдеров». Ни одной победы команды не одержали: швейцарцы дважды уступили с общим счётом 1:6, а испанцы были миролюбивы – две ничьи. И если с Португалией мирный исход привычен, уже четвёртый раз подряд, то с чехами 2:2 удивили. Причём испанцы ещё еле ноги унесли, отыгравшись на 90-й минуте. Ян Кухта своим голом и ассистом едва не приручил «красную фурию».

За первой победой в третьем сезоне Лиги наций Луис Энрике пошёл смелым составом. Несмотря на гостевой статус матча в старте появился чистый форвард Альваро Мората и два остроатакующих края – Сарабия и Торрес. Этот трезубец стал создавать проблемы швейцарцам с первых минут. Не заставил себя ждать и гол. Правда, для начала Эмболо претендовал на пенальти, показывая, что Пау Торрес в борьбе с ним подыграл себе рукой. На повторах эпизод проверили и заиграли.

А затем развернулась испанская атака. Бускетс выгрыз мяч в центре поля, запустив далее в прорыв Маркоса Льоренте. Тот промчался по правому краю и завершил свой забег своевременным прострелом, а Пабло Сарабия проткнул мяч мимо Зоммера метров с четырёх – 0:1. И тут тоже включился повтор, проверяли момент на наличие офсайда у испанца. Но гол в итоге был засчитан. И далее игра совсем поскучнела.

Испанцы сильно больше владели мячом, но делали это очень стерильно. Швейцарцы, когда инициативу перехватывали, тоже вели себя скромно. Так за первый тайм накопился всего один удар в створ, ставший голевым. После перерыва попытались команды чуть побегать, накопив даже два удара в створ за 20 минут, но всё это было неопасно. Вообще без моментов проходила игра.

Совсем не помогали и замены. Луис Энрике бросил в бой Ольмо, Солера, Коке и Асенсио, а Мурат Якин доверился Окафору, Фраю, Сеферовичу и Штеффену, но свежие игроки никак ход матча не изменили. Довольно скучное зрелище в итоге досталось зрителям на «Стад де Женев». Но гости хотя бы уезжают с радостными лицами, сборная Испании впервые победила в этом розыгрыше Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Швейцария 0:1 Испания 4.10 3.50 2.05
окончен Норвегия 0:0 Словения 1.40 4.50 9.00
окончен Северная Македония 0:3 Грузия 2.25 3.10 3.55
окончен Португалия 2:0 Чехия 1.35 5.20 8.50
окончен Косово 3:2 Северная Ирландия 2.25 3.00 3.70
окончен Гибралтар 1:1 Болгария 16.00 6.50 1.20
окончен Швеция 0:1 Сербия 3.05 3.20 2.45
окончен Греция 3:0 Кипр 1.25 6.00 12.50
окончен Мальта 1:2 Эстония 2.85 2.90 2.90
10.06  19:00 Азербайджан ... Словакия 6.20 3.85 1.61
10.06  19:00 Молдова ... Латвия 2.16 2.95 3.70
10.06  21:45 Албания ... Израиль 2.70 3.10 2.85
10.06  21:45 Дания ... Хорватия 2.21 3.30 3.50
10.06  21:45 Андорра ... Лихтенштейн 2.29 2.95 3.40
10.06  21:45 Австрия ... Франция 4.60 3.65 1.83
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Исландия
10.06  21:45 Беларусь ... Казахстан 1.99 3.45 4.20
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