Тренер сборной Швейцарии назвал причины поражения в матче с испанцами

Наставник швейцарской сборной Мурат Якин в разговоре с журналистами высказался по поводу поражения своих подопечных в поединке Лиги наций с испанцами.

Якин сказал, что защитники швейцарской команды не дали испанцам создать много моментов, но были наказаны буквально за одну ошибку. Тренер отметил, что если позволять испанской сборной навязать свою игру, то приходится очень много бегать за мячом.

Напомним, что сборная Швейцарии в родных стенах минимально уступила «красной фурии» со счётом 0:1. Подопечные Якина потерпели третье поражение в трёх матчах этого розыгрыша Лиги наций.