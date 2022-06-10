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Лига наций УЕФА

Швейцария потерпела первое домашнее поражение с 2014 года

10 Июня 2022 • 07:16 Комментировать
Швейцария
0:1
Испания
окончен

Футболисты швейцарской сборной в поединке Лиги наций с испанцами потерпели первое домашнее поражение за последние восемь лет.

По информации пресс-службы УЕФА, швейцарская национальная команда потерпела первое поражение в родных стенах в рамках турнирного матча впервые с 2014 года. Обидчиком подопечных Мурата Якина стали испанские футболисты. «Красная фурия» на стадионе «Стад де Женев» сумела минимально обыграть швейцарцев со счётом 1:0.

Напомним, что следующим соперником сборной Швейцарии в группе Лиги нацией станет Португалия. Встреча состоится 14 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Лига Наций
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