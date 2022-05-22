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«Реал» охотится на звёздных форвардов: названы 5 претендентов на место Мбаппе

22 Мая 2022 • 19:01 Комментировать

Мадридский «Реал» начал подыскивать нового нападающего после срыва трансфера Килиана Мбаппе. Все шло к тому, что француз переедет на «Сантьяго Бернабеу», однако, как оказалось, игрок просто использовал испанцев, чтобы получить более выгодный контракт в «ПСЖ».

По данным AS, «королевский клуб» сформировал шорт-лист сразу из пяти претендентов на место нападающего. В него включены: Роберт Левандовски («Бавария»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Дарвин Нуньес («Бенфика»), Рафаэл Леау («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

Добавим, что Килиан Мбаппе заключил контракт с «ПСЖ» на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роберт Левандовски Гарри Кейн Килиан Мбаппе Кристофер Нкунку Рафаэл Леау Дарвин Нуньес
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