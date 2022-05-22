Стало известно, что Перес написал Мбаппе после отказа «Реалу»

Испанские журналисты сообщили о деталях переписки между нападающим Килианом Мбаппе и президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее 23-летний форвард сообщил руководителю, что принял решение остаться в «ПСЖ». Он поблагодарил Переса за предоставленную возможность и выразил надежду на понимание. Также Килиан пожелал «Реалу» удачи в финале Лиги чемпионов.

Перес ответил следующее на сообщение Мбаппе: «Очень сожалею о том, что произошло в последние несколько дней. Они разрушили твою детскую мечту».

Ранее было объявлено, что Килиан продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года.

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