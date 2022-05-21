Мбаппе кинул Переса: форвард использовал «Реал» ради осуществления хитрого плана

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе не собирался переходить в мадридский «Реал». Оказывается, все переговоры с руководством «сливочных» были частью хитрого плана 23-летнего футболиста. Об этом сообщают журналисты Get French Football News.

Мбаппе вместе со своим агентом специально втянул в игру мадридцев, чтобы выбить более выгодный контракт у «ПСЖ». Как итог, парижане пошли на поводу у игрока и предложили ему грандиозные условия, от которых невозможно отказаться.

Таким образом, все переговоры с «королевским клубом» был специально спланированы и не носили серьезного характера со стороны Мбаппе.

Ожидается, что нападающий в скором времени заключит новый долгосрочный контракт с «ПСЖ».