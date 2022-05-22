Дело не в деньгах: названа причина отказа Мбаппе «Реалу»

В субботу, 21 мая, было официально объявлено, что нападающий Килиан Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ». 23-летний футболист поставил подпись под новым контрактом до лета 2025 года.

На футболиста также претендовал мадридский «Реал», однако форвард отверг предложение «сливочных». Журналистам Ibai Llanos удалось разузнать, почему Килиан решил не переезжать на «Сантьяго Бернабеу». Причиной стали опасения Мбаппе по поводу возможного отстранения «Реала» от Лиги чемпионов. В СМИ ходили слухи, что мадридцев могут наказать таким образом за участие в запуске проекта Суперлиги Европы.

Взвесив все «за» и «против», француз решил не рисковать и остался в Париже.

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