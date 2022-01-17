«Атлетико» не собирается отпускать Фелиша

Португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш пока не будет менять клуб.

В «Атлетико» продолжают верить в 22-летнего Фелиша, а поэтому пока его не планируют отпускать в другую команду в ближайшие два трансферных окна, сообщает Marca.

Напомним, что сейчас футболист оценивается на портале Transfermarkt в 60 миллионов евро. В «Атлетико» Фелиш перешёл из португальской «Бенфики» за 127 миллионов. В последнее время ходили слухи, что Жоау активно интересуется «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Жоау Фелиш провёл за мадридский «Атлетико» во всех турнирах 18 матчей, забил три гола и отметился тремя голевыми передачами.