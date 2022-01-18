Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нашёл замену Триппьеру

18 Января 2022 • 23:23 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
3.10 3.10 2.45
Через 23 ч. 3 мин.

У «Атлетико» есть все необходимое для подписания контракта со звездой «Валенсии» Даниэлем Вассом. Васс был выбран на замену Кирану Триппьеру, который покинул «Атлетико» и присоединился к «Ньюкасл Юнайтед» ранее в этом месяце. Триппьер добился успеха на «Ванда Метрополитано», но он хотел вернуться в Англию, и клуб удовлетворил его желание.

«Атлетико» обратился к Вассу, который может играть как на позиции полузащитника, так и на позиции крайнего защитника, и, как сообщается, сделка уже согласована. Как сообщает Diario AS, сделка будет завершена, как только «Валенсия» подпишет замену. Васс - ключевая фигура в планах тренера «летучих мышей» Хосе Бордаласа, но «лос че» смирились с его потерей.

Сделка почти наверняка будет заключена до конца этого трансферного окна, но «Атлетико» придется проявить терпение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Атлетико Мадрид Даниэль Васс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бетис 4:0 Алавес 1.47 4.40 7.00
Идет 24 минута Кадис 0:1 Эспаньол 3.20 3.10 2.40
19.01  21:00 Сельта ... Осасуна 1.85 3.40 4.60
19.01  23:30 Валенсия ... Севилья 3.30 3.20 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
23:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл замену Триппьеру
22:55 · Испания. Ла Лига
Бэйл возвращается на поле после длительной травмы
22:45 · Испания. Ла Лига
Алвес: «Странно выступать за «Барселону» и не видеть здесь Месси» 1
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» хочется арендовать Пуча
22:00 · Испания. Ла Лига
Трансферная стоимость Эдена Азара снизилась в 8 раз 2
21:45 · Испания. Ла Лига
Миятович: «Когда я ушёл из «Валенсии» в «Реал», мне потребовалась охрана»
20:44 · Испания. Ла Лига
Потеря в стане «Атлетико» - Льоренте пропустит три недели
20:33 · Англия. Премьер-лига
Диего Карлос хочет перейти в «Ньюкасл» 1
19:58 · Испания. Ла Лига
​Агент Дембеле сообщил об угрозах «Барселоны» 4
19:45 · Испания. Ла Лига
Исак может перейти в «Барселону» следующим летом 1
17:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Черышева высказался по поводу слухов о переговорах со «Спартаком»
16:57 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» и Дембеле: решающая встреча пройдёт в среду слухи
15:32 · Англия. Премьер-лига
Теллес интересен «Барселоне»
13:53 · Германия. Бундеслига
​Холанн сказал «Реалу» «да» - источник 8 слухи
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем