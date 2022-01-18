«Атлетико» нашёл замену Триппьеру

У «Атлетико» есть все необходимое для подписания контракта со звездой «Валенсии» Даниэлем Вассом. Васс был выбран на замену Кирану Триппьеру, который покинул «Атлетико» и присоединился к «Ньюкасл Юнайтед» ранее в этом месяце. Триппьер добился успеха на «Ванда Метрополитано», но он хотел вернуться в Англию, и клуб удовлетворил его желание.

«Атлетико» обратился к Вассу, который может играть как на позиции полузащитника, так и на позиции крайнего защитника, и, как сообщается, сделка уже согласована. Как сообщает Diario AS, сделка будет завершена, как только «Валенсия» подпишет замену. Васс - ключевая фигура в планах тренера «летучих мышей» Хосе Бордаласа, но «лос че» смирились с его потерей.

Сделка почти наверняка будет заключена до конца этого трансферного окна, но «Атлетико» придется проявить терпение.