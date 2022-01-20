Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Реал Сосьедад» всухую обыграл «Атлетико» и пробился в 1/4 финала Кубка Испании

20 Января 2022 • 01:02 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Атлетико М
окончен

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» резво начали матч 1/8 финала Кубка Испании. Баски провели две почти голевые атаки, на что соперник ответил ударом в штангу Янника Карраско. В конце первого тайма сработала подача хозяев, и Аднан Янузай ударом головой переправил мяч в цель. Вторая часть игры стартовала с выхода Александра Сорлота один на один с голкипером и гола. Активный Матеус Кунья после выхода на замену едва не сократил отставание, а затем уберег свою команду от разгрома.

Но «Атлетико» от этого не легче, команда осталась за бортом Кубка короля.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 2:0Атлетико М
(1:0) Янузай Аднан33'   
(2:0) Сорлот Александр47'   
Ремиро АлехандроСальдуа ХосебаАриц ЭлустондоЛе Норман РобенМуньос Айхен   28'  63' (Рафинья Алькантара (  63') Янузай Аднан  86' (Порту Кристиан (  86') Мерино МикельГевара Андер  78' (Субименди Мартин (  78') Оярсабаль МикельСильва Давид   59'  63' (Рико Диего (  63') Сорлот Александр  86' (Субельдия Игор (  86')
Запасные: Горосабел АндониГуриди ХонАйеса ГайзкаЛобете ХуленДжуара НаисПачеко Хон
Облак ЯнВрсалько ШимеФелипе Аугусто IV   39'Эрмосо Марио   31'Лоди Ренан  55' (Лемар Тома (  55') Де Пауль Родриго  78' (Серрано Хавьер (  78') Эррера ЭкторКоке Хорхе  55' (Суарес Луис (  55') Корреа Анхель  55' (Кунья Матеус (  55'   90') Фелиш ЖоауКарраско Янник  78' (Мартин Карлос (  78')
Запасные: Морено АльбертоЛекомт БенжаменSergio Camus
19 января. Стадион "Reale Seguros Stadium".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М 2.75 3.00 2.85
20.01  21:00 Эльче ... Реал Мадрид 6.90 4.40 1.47
20.01  23:30 Атлетик Б ... Барселона 3.45 3.25 2.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
01:02 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» всухую обыграл «Атлетико» и пробился в 1/4 финала Кубка Испании
19 Января
22:30 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» - 2:0 (закончен)
16:53 · Испания. Кубок
Депай не сыграет с «Атлетиком»
16:25 · Испания. Кубок
Куртуа не сыграет с «Эльче» в Кубке Испании
16 Января
22:53 · Испания. Ла Лига
Главный тренер «Бетиса» призвал расследовать инцидент с брошенной в Хордана трубой – он подозревает футболиста в симуляции
21:12 · Испания. Кубок
Лопетеги ответил на обвинения игроков «Бетиса» в свой адрес
16:48 · Испания. Кубок
​«Севилья выразила несогласие с решением доиграть прерванный матч с «Бетисом» в воскресенье
10:26 · Испания. Кубок
​«Севилья» рассказала о состоянии игрока, в чью голову попал посторонний предмет
10:06 · Испания. Кубок
​Игрок «Бетиса»: «Все слышали, как тренер «Севильи» призвал Хордана сымитировать головокружение»
09:34 · Испания. Кубок
Заявление: Прерванный матч «Бетис» - «Севилья» доиграют сегодня
00:58 · Испания. Кубок
​«Бетис» из-за фанатов штрафуют после каждого домашнего матча
00:21 · Испания. Кубок
​Севильское дерби прервано после гола Фекира с углового: в игрока «Севильи» бросили предмет
15 Января
22:49 · Испания. Кубок
​Сын Зидана взял пенальти в кубковом матче
20:05 · Испания. Кубок
«Мальорка» - первый четвертьфиналист Кубка Испании
02:05 · Испания. Кубок
«Бетис» урезал посещаемость своего стадиона до 25% в связи с новой волной COVID-19
Все новости
Рекомендуем