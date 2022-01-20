«Реал Сосьедад» всухую обыграл «Атлетико» и пробился в 1/4 финала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» резво начали матч 1/8 финала Кубка Испании. Баски провели две почти голевые атаки, на что соперник ответил ударом в штангу Янника Карраско. В конце первого тайма сработала подача хозяев, и Аднан Янузай ударом головой переправил мяч в цель. Вторая часть игры стартовала с выхода Александра Сорлота один на один с голкипером и гола. Активный Матеус Кунья после выхода на замену едва не сократил отставание, а затем уберег свою команду от разгрома.

Но «Атлетико» от этого не легче, команда осталась за бортом Кубка короля.