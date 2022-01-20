«Реал Сосьедад» всухую обыграл «Атлетико» и пробился в 1/4 финала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» и «Атлетико» резво начали матч 1/8 финала Кубка Испании. Баски провели две почти голевые атаки, на что соперник ответил ударом в штангу Янника Карраско. В конце первого тайма сработала подача хозяев, и Аднан Янузай ударом головой переправил мяч в цель. Вторая часть игры стартовала с выхода Александра Сорлота один на один с голкипером и гола. Активный Матеус Кунья после выхода на замену едва не сократил отставание, а затем уберег свою команду от разгрома.
Но «Атлетико» от этого не легче, команда осталась за бортом Кубка короля.
Протокол игры
|(1:0) Янузай Аднан33'
|(2:0) Сорлот Александр47'
Ремиро Алехандро•Сальдуа Хосеба•Ариц Элустондо•Ле Норман Робен•Муньос Айхен 28' 63' (Рафинья Алькантара ( 63') •Янузай Аднан 86' (Порту Кристиан ( 86') •Мерино Микель•Гевара Андер 78' (Субименди Мартин ( 78') •Оярсабаль Микель•Сильва Давид 59' 63' (Рико Диего ( 63') •Сорлот Александр 86' (Субельдия Игор ( 86')
Облак Ян•Врсалько Шиме•Фелипе Аугусто IV • 39'Эрмосо Марио • 31'Лоди Ренан 55' (Лемар Тома ( 55') •Де Пауль Родриго 78' (Серрано Хавьер ( 78') •Эррера Эктор•Коке Хорхе 55' (Суарес Луис ( 55') •Корреа Анхель 55' (Кунья Матеус ( 55' ) • 90'Фелиш Жоау•Карраско Янник 78' (Мартин Карлос ( 78')
Запасные: Морено Альберто•Лекомт Бенжамен•Sergio Camus
19 января. Стадион "Reale Seguros Stadium".
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