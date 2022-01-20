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Кубок Испании

​Автобус «Атлетико» был атакован перед матчем

20 Января 2022 • 08:43 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Атлетико М
окончен

В Сан-Себастьяне «Атлетико» был встречен враждебно. Фанаты клуба «Реал Сосьедад» перед кубковой игрой атаковали автобус мадридской команды около стадиона, бросая в него камни и другие предметы. Судя по видео, находящийся на переднем сидении тренер «матрасников» Диего Симеоне пытался достучаться до хулиганов, но через лобовое стекло выкрики аргентинца едва ли были слышны толпе.

Сложно сказать, насколько случившееся повлияло на «Атлетико», но команда проиграла со счётом 0:2. Мадридцы завершили выступление в Кубке Испании, а вот «Реал Сосьедад» продолжил путь в турнире.

Добавим, что в Примере «Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад
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