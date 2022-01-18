Потеря в стане «Атлетико» - Льоренте пропустит три недели

Поражение в полуфинальном матче Суперкубка Испании от «Атлетика» со счетом 1:2 не стало единственной неприятностью того вечера. Вдобавок к вылету «матрасники» лишились двоих игроков - травмы получили Маркос Льоренте, а также Жоффрей Кондогбия.

Оба выбыли из строя на достаточно длительный срок - как сообщает AS, Льоренте из-за рецидива мышечной травмы будет вынужден пропустить три недели. А Кондогбия пропустит целый месяц - его из строя выбила также мышечная травма.

Прошлогодний чемпион, «Атлетико», сейчас занимает только четвертое место в турнирной таблице.