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Чемпионат Испании. Ла Лига

Потеря в стане «Атлетико» - Льоренте пропустит три недели

18 Января 2022 • 20:44 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Атлетико М
3.10 3.10 2.45
19.01 23:00

Поражение в полуфинальном матче Суперкубка Испании от «Атлетика» со счетом 1:2 не стало единственной неприятностью того вечера. Вдобавок к вылету «матрасники» лишились двоих игроков - травмы получили Маркос Льоренте, а также Жоффрей Кондогбия.

Оба выбыли из строя на достаточно длительный срок - как сообщает AS, Льоренте из-за рецидива мышечной травмы будет вынужден пропустить три недели. А Кондогбия пропустит целый месяц - его из строя выбила также мышечная травма.

Прошлогодний чемпион, «Атлетико», сейчас занимает только четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоффрей Кондогбия Маркос Льоренте
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РЕАЛ СОСЬЕДАД АТЛЕТИКО М
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