«Гранада» довела серию поражений «Атлетико» до четырёх матчей

«Гранада» с «Атлетико» выдали весьма зрелищный матч. Уже с первых минут начались голы, это Жоау Фелиш прорвался с фланга в центр и открыл счет. Дарвин Мачис проделал подобное, только от центральной линии и вернул паритет. В начале второго тайма Фелиш зарядил в штангу, а вот Молина Видаль соперника не простил, замкнув прострел. У «Атлетико» было предостаточно моментов даже для разгромной победы, но в итоге «матрасники» потерпели четвертое поражение подряд - 1:2.
Протокол игры
|Гранада
|2:1
|Атлетико М
|2' Фелиш Жоау (0:1)
|(1:1) Мачис Дарвин 17'
|(2:1) Видаль Молина 61'
Машимиану Луиш • 68'Ариас Сантьяго 46' ( Виктор Диаз ( 46') • Торренте Рауль • Санчес Герман • Нева Карлос • Пуэртас Антонио • Руис Исма 69' 79' ( Мончу Рамон ( 79' ) • 86'Милья Луис • Мачис Дарвин 66' ( Эскудеро Серхио ( 66') • Видаль Молина 79' ( Этеки Ян ( 79') • Суарес Луис III 90' ( Бакка Карлос ( 90')
Запасные: Bryan Zaragoza • Соро Альберто • Буцке Адриан • Аарон Эскандель • Абрам Луис
Облак Ян • Фелипе Аугусто IV • Кондогбия Жоффрей 68' ( Корреа Анхель ( 68') • Эрмосо Марио • Коке Хорхе • Триппьер Киран • Лемар Тома • Де Пауль Родриго 7' 68' ( Эррера Эктор ( 68') • Карраско Янник 78' ( Лоди Ренан ( 78') • Суарес Луис 68' ( Кунья Матеус ( 68') • Фелиш Жоау
Запасные: Камара Ибраима • Мартин Карлос • Лекомт Бенжамен • Серрано Хавьер
22 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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