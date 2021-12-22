«Гранада» довела серию поражений «Атлетико» до четырёх матчей

«Гранада» с «Атлетико» выдали весьма зрелищный матч. Уже с первых минут начались голы, это Жоау Фелиш прорвался с фланга в центр и открыл счет. Дарвин Мачис проделал подобное, только от центральной линии и вернул паритет. В начале второго тайма Фелиш зарядил в штангу, а вот Молина Видаль соперника не простил, замкнув прострел. У «Атлетико» было предостаточно моментов даже для разгромной победы, но в итоге «матрасники» потерпели четвертое поражение подряд - 1:2.