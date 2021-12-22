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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» довела серию поражений «Атлетико» до четырёх матчей

22 Декабря 2021 • 22:59 Комментировать
Гранада
2:1
Атлетико М
окончен

«Гранада» с «Атлетико» выдали весьма зрелищный матч. Уже с первых минут начались голы, это Жоау Фелиш прорвался с фланга в центр и открыл счет. Дарвин Мачис проделал подобное, только от центральной линии и вернул паритет. В начале второго тайма Фелиш зарядил в штангу, а вот Молина Видаль соперника не простил, замкнув прострел. У «Атлетико» было предостаточно моментов даже для разгромной победы, но в итоге «матрасники» потерпели четвертое поражение подряд - 1:2.

Протокол игры  
Гранада 2:1 Атлетико М
    2' Фелиш Жоау (0:1)
(1:1) Мачис Дарвин 17'    
(2:1) Видаль Молина 61'    
Машимиану Луиш   68' Ариас Сантьяго   46' (Виктор Диаз (   46') Торренте Рауль Санчес Герман Нева Карлос Пуэртас Антонио Руис Исма   69'   79' (Мончу Рамон (   79'   86') Милья Луис Мачис Дарвин   66' (Эскудеро Серхио (   66') Видаль Молина   79' (Этеки Ян (   79') Суарес Луис III   90' (Бакка Карлос (   90')
Запасные: Bryan Zaragoza Соро Альберто Буцке Адриан Аарон Эскандель Абрам Луис
Облак Ян Фелипе Аугусто IV Кондогбия Жоффрей   68' (Корреа Анхель (   68') Эрмосо Марио Коке Хорхе Триппьер Киран Лемар Тома Де Пауль Родриго   7'   68' (Эррера Эктор (   68') Карраско Янник   78' (Лоди Ренан (   78') Суарес Луис   68' (Кунья Матеус (   68') Фелиш Жоау
Запасные: Камара Ибраима Мартин Карлос Лекомт Бенжамен Серрано Хавьер
22 декабря. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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окончен Гранада 2:1 Атлетико М
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