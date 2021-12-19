Луис Суарес не забивает уже 7 матчей кряду – это худший показатель с момента его переезда в Испанию

Не сумев помочь мадридскому «Атлетико» уйти от поражения в поединке с «Севильей» в рамках Ла Лиги, нападающий Луис Суарес продлил свою безрезультативную серию. Уругваец покинул поле без забитых мячей уже в седьмом матче «матрасников» кряду.

Как сообщает статистический портал Opta, Суарес впервые выдал такой плохой отрезок сезона за все его время пребывания в Испании. К слову, в местный чемпионат форвард перебрался в 2014 году, регулярно находясь в списке лучших бомбардиров первенства.

Что касается самого «Атлетико», то мадридцы проиграли три игры подряд впервые с 2011 года. Тем самым, подопечные Диего Симеоне значительно ухудшили свое положение в турнирной таблице.