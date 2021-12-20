«Атлетико» плох, но Симеоне точно не уволят - объясняем почему

За последние годы футбольные болельщики привыкли, что мадридский «Атлетико» – это клуб с приставкой «топ». Клуб стабильно доходит до высоких стадий плей-офф Лиги чемпионов, а в Испании за последние 8 лет команда дважды становилась чемпионом – в 2014-м и 2021 году. Всех достижений клуб добился под руководством Диего Симеоне, который пришёл в стан «матрасников» в далёком 2011 году. Но в этом сезоне «Атлетико» не радует болельщиков привычной игрой: команда со скрипом пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает далёкое от оптимального пятое место. Последним неудачным результатом для «Атлетико» стало поражение от «Севильи», которое отдалило команду на 10 очков от лидирующего «Реала». Ввиду последних результатов всё чаще стали заметны разговоры о возможной отставке Диего Симеоне. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» объясняет, почему руководство «Атлетико» не пойдёт на такой шаг, как увольнение главного тренера.

Симеоне – бренд

За долгое время совместной работы Симеоне и «Атлетико» стали фактически синонимами. Одно не представляется без другого, и наоборот. Именно под руководством этого тренера «матрасники» добились своих наивысших достижений, поэтому имя Симеоне непроизвольно ассоциируется с «Атлетико». Диего на сегодняшний день один из самых медийных тренеров в мире, поэтому его вполне себе можно назвать определённым брендом. Вряд ли «Атлетико» захочет потерять такой «бренд», который лишь способствует развитию популярности клуба в среде болельщиков. Также не стоит забывать о том, что Симеоне очень любят фанаты «матрасников», что, безусловно, является немаловажным фактором для руководства клуба. Вряд ли кто-то хочет ссориться с собственными болельщиками.

«Атлетико» - детище Диего

Думаю, ни для кого не станет открытием, если я скажу, что «Атлетико» – сугубо тренерская команда. «Матрасники» играют практически без импровизации, на протяжении долгих лет своей работы Симеоне прививал команде чёткую систему игры. Дисциплина и стойкость – вот два главных оружия Симеоне, которым он частенько поражает более звёздных соперников. Да, кто-то упрекает Диего в излишнем прагматизме, описывает его тактику как незрелищный автобус, но такая стратегия даёт результат. Кстати, о зрелищности тоже можно поспорить. Безусловно, разрушение – главная сила «матрасников» при Симеоне, но ведь и игра в обороне может быть зрелищной. Жесткая игра защитников и молниеносные контратаки – для кого-то такая эстетика является настоящим искушением. К тому же у Симеоне никогда не было топовых футболистов созидательного плана, таких как Хави, Модрич и Де Брюйне. Именно благодаря этой тактике Диего сделал «Атлетико» топ-клубом, который способен давать бой абсолютно любым грандам.

У всех бывают неудачи

Начиная с сезона 2012/13, «Атлетико» дважды выигрывал титул Ла Лиги и ни разу не оставался за бортом медалей. В Лиге чемпионов команда дважды дошла до финала. В 2018 году «матрасники» стали обладателями Лиги Европы, в том же году банда Симеоне взяла и Суперкубок УЕФА. Кстати, суперкубок покорился «Атлетико» и в 2012 году. Получается, что между тандемом «матрасников» с Симеоне и стабильностью можно поставить знак равенства. Да, в этом сезоне команду «штормит», но ведь сезон ещё не окончен. Наверняка пятое место в таблице Ла Лиги не станет для «Атлетико» финальным. Никого не удивит, если команда Симеоне вновь окажется с медалями испанского первенства. К тому же пробиться в плей-офф Лиги чемпионов «матрасникам» всё же удалось, пусть и сделано это было не без труда. Команда Диего Симеоне крайне неудобна для любого соперника, поэтому формат плей-офф как раз подходит «Атлетико». Пройти нестабильный «МЮ» команде абсолютно под силу. Вероятно, к концу сезона всё более-менее встанет на свои места, поэтому пока Диего Симеоне просто нужно дать время исправить ситуацию, а он это делать умеет.

Николай Алексеев