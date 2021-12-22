«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от «Реала» на 14 очков к Новому году

Заключительный поединок в 2021 году прошел для мадридского «Атлетико» крайне неудачно – «матрасники» на выезде уступили «Гранаде», проиграв уже в четвертом матче чемпионата Испании подряд.

Как следствие, подопечные Диего Симеоне после 18 сыгранных туров отстали от лидера первенства мадридского «Реала» на 14 очков. Как сообщает статистический портал Opta, подобное с командой случилось впервые при аргентинском специалисте – с 2012 года еще никогда «Атлетико» не отпускал своего принципиального соперника так далеко перед небольшим зимним перерывом.

Более того, «матрасники» покинули зону Лиги чемпионов, расположившись лишь на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.