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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» впервые при Симеоне отстал от «Реала» на 14 очков к Новому году

22 Декабря 2021 • 23:06 Комментировать (1)
Гранада
2:1
Атлетико М
окончен

Заключительный поединок в 2021 году прошел для мадридского «Атлетико» крайне неудачно – «матрасники» на выезде уступили «Гранаде», проиграв уже в четвертом матче чемпионата Испании подряд.

Как следствие, подопечные Диего Симеоне после 18 сыгранных туров отстали от лидера первенства мадридского «Реала» на 14 очков. Как сообщает статистический портал Opta, подобное с командой случилось впервые при аргентинском специалисте – с 2012 года еще никогда «Атлетико» не отпускал своего принципиального соперника так далеко перед небольшим зимним перерывом.

Более того, «матрасники» покинули зону Лиги чемпионов, расположившись лишь на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Декабря 2021 в 23:20
Просто жуткая ситуация в Ла лиге,чемпион играет на уровне Сегунды, я конечно не против что бы не было так как в Германии или Италии ,где по 5_8 лет чемпион не менялся , но если он меняется то не потому что сваливаются три четыре основные команды.
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окончен Гранада 2:1 Атлетико М
Идет 45 минута Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид
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