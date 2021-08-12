«Севилья» планирует усилить свой состав вингером «Порту» Хесусом Короной. Мексиканец может присоединиться к испанской команде уже в ближайшее время.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» сообщает, что «Севилья» находится на финальной стадии переговоров с португальским клубом. Более того, испанцы пытаются поторопить «Порту» с оформлением всех необходимых документов.

Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро. Ко всему прочему, Романо написал, что вместе с трансфером Короны «Севилья» уже завтра объявит о подписании Гонсало Монтиэля, кандидатуру которого в качестве усиления ранее отклонил президент «Спартака» Леонид Федун.