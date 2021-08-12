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Испания. Примера

«Севилья» может подписать лидера «Порту» слухи

12 Августа 2021 • 23:12 Комментировать
Севилья
...
Райо Вальекано
1.43 4.50 7.70
15.08 23:15
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«Севилья» планирует усилить свой состав вингером «Порту» Хесусом Короной. Мексиканец может присоединиться к испанской команде уже в ближайшее время.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо у себя в «Твиттере» сообщает, что «Севилья» находится на финальной стадии переговоров с португальским клубом. Более того, испанцы пытаются поторопить «Порту» с оформлением всех необходимых документов.

Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро. Ко всему прочему, Романо написал, что вместе с трансфером Короны «Севилья» уже завтра объявит о подписании Гонсало Монтиэля, кандидатуру которого в качестве усиления ранее отклонил президент «Спартака» Леонид Федун.  

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Порту Хесус Корона Трансферы футбола - лето 2021
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