«Челси» проявляет интерес к 22-летнему французскому защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, за которого испанская команда желает получить 80 миллионов евро, заявил Goal.com.

Однако, английский клуб не готов расставаться c такими деньгами и, в свою очередь, предлагает андалусийцам 45 миллионов евро и Курта Зума. Ранее сообщалось, что «синие» уже согласовали личный контракт c футболистом.

Кунде перешёл в «Севилью» из «Бордо» в июле 2019 года за 15 миллионов евро. За это время он провёл за клуб 63 матча, где отметился тремя голами и отдал две результативные передачи. Контракт игрока заканчивается в июне 2024 года.