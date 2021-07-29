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Испания. Примера

«Севилья» повесила ценник на Кунде слухи

29 Июля 2021 • 21:34 Комментировать
Севилья
...
Райо Вальекано
15.08 23:15
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«Челси» проявляет интерес к 22-летнему французскому защитнику «Севильи» Жюлю Кунде, за которого испанская команда желает получить 80 миллионов евро, заявил Goal.com.

Однако, английский клуб не готов расставаться c такими деньгами и, в свою очередь, предлагает андалусийцам 45 миллионов евро и Курта Зума. Ранее сообщалось, что «синие» уже согласовали личный контракт c футболистом.

Кунде перешёл в «Севилью» из «Бордо» в июле 2019 года за 15 миллионов евро. За это время он провёл за клуб 63 матча, где отметился тремя голами и отдал две результативные передачи. Контракт игрока заканчивается в июне 2024 года.


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Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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