«Севилья» размышляет над идеей приглашения Боатенга

Жером Боатенг на правах свободного агента может присоединиться к составу «Севильи».

Опытный немецкий защитник после десяти проведённых сезонов в «Баварии» освободился от контрактных обязательств. 32-летний игрок вправе сам определять, за какую команду он собирается выступать в дальнейшем.

Как информирует источник Sport 1, «Севилья» допускает возможность приглашения немецкого стоппера в свой состав. Игрок уверен, что он ещё не сказал последнего слова в Лиге чемпионов, а потому он намерен продолжить выступления в Европе.

Приглашение Жерома Боатенга может быть также интересно «Манчестер Юнайтед», если англичане не смогут договориться с Рафаэлем Вараном.