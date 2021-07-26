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«Севилья» размышляет над идеей приглашения Боатенга

26 Июля 2021, 19:37,

Жером Боатенг на правах свободного агента может присоединиться к составу «Севильи».

Опытный немецкий защитник после десяти проведённых сезонов в «Баварии» освободился от контрактных обязательств. 32-летний игрок вправе сам определять, за какую команду он собирается выступать в дальнейшем.

Как информирует источник Sport 1, «Севилья» допускает возможность приглашения немецкого стоппера в свой состав. Игрок уверен, что он ещё не сказал последнего слова в Лиге чемпионов, а потому он намерен продолжить выступления в Европе.

Приглашение Жерома Боатенга может быть также интересно «Манчестер Юнайтед», если англичане не смогут договориться с Рафаэлем Вараном.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Севилья, Жером Боатенг
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