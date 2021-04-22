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Бензема побил рекорд Роналду в «Реале»

22 Апреля 2021, 00:19,

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы после матча 32-го тура чемпионата Испании возглавить турнирную таблицу. В первом тайме выездного матча с «Кадисом» «королевский» клуб разгромил соперника со счетом 3:0. Два гола на счету Карима Бензема, еще один мяч забил Альваро Одриосола с передачи француза.

Интересно, что этот ассист стал памятным для Бензема - это его 88-я результативная передача в «Реале», что на одну больше, чем в свое время у Криштиану Роналду. Таким образом, Бензема стал автором нового достижения среди игроков мадридской команды в 21-м веке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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