Бензема побил рекорд Роналду в «Реале»

Мадридский «Реал» близок к тому, чтобы после матча 32-го тура чемпионата Испании возглавить турнирную таблицу. В первом тайме выездного матча с «Кадисом» «королевский» клуб разгромил соперника со счетом 3:0. Два гола на счету Карима Бензема, еще один мяч забил Альваро Одриосола с передачи француза.

Интересно, что этот ассист стал памятным для Бензема - это его 88-я результативная передача в «Реале», что на одну больше, чем в свое время у Криштиану Роналду. Таким образом, Бензема стал автором нового достижения среди игроков мадридской команды в 21-м веке.