Игроки «Кадиса» на матче с «Реалом» поучаствуют в акции против Суперлиги

Вот уже второй день в футбольном обществе ведутся оживлённые дискуссии по поводу Суперлиги. Многие выступают против созданного турнира. Решительно осуждают Суперлигу ФИФА, УЕФА, национальные лиги и многие клубы.

Футболисты «Кадиса» в среду поучаствуют в акции против Суперлиги. На матч против «Реала» команда выйдет в футболках, на которых будет написано: «Суперлига? Футбол принадлежит всем!». О планирующейся акции на своих страницах сообщает Marca.

«Реал» входит в число двенадцати клубов, которые объединились ради создания Суперлиги. Испанию в этом списке также представляют «Атлетико» и «Барселона».