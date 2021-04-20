Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Игроки «Кадиса» на матче с «Реалом» поучаствуют в акции против Суперлиги

20 Апреля 2021, 19:58,

Вот уже второй день в футбольном обществе ведутся оживлённые дискуссии по поводу Суперлиги. Многие выступают против созданного турнира. Решительно осуждают Суперлигу ФИФА, УЕФА, национальные лиги и многие клубы.

Футболисты «Кадиса» в среду поучаствуют в акции против Суперлиги. На матч против «Реала» команда выйдет в футболках, на которых будет написано: «Суперлига? Футбол принадлежит всем!». О планирующейся акции на своих страницах сообщает Marca.

«Реал» входит в число двенадцати клубов, которые объединились ради создания Суперлиги. Испанию в этом списке также представляют «Атлетико» и «Барселона».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Кадис
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