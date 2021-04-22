«Реал» разгромил «Кадис» и потеснил «Атлетико» на вершине таблицы

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22 Апреля 2021, 00:53,
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После невероятного спурта в стартовом отрезке сезона, который выдал «Атлетико» наряду с провальными результатами «Реала» и «Барселоны», казалось, что чемпионский титул наверняка достанется «матрасникам». Тем не менее, команда Диего Симеоне растеряла значительный перевес и в ночь на четверг упустила первое место.
Мадридский «Реал» взял реванш у «Кадиса» за поражение в первом круге и благодаря победе со счетом 3:0 потеснил «Атлетико». Карим Бензема оформил дубль с пенальти и с игры, а также стал автором голевого паса на Альваро Одриосолу. Все эти события произошли с 30 по 40 минуту.
Протокол игры
|Кадис
|0:3
|Реал Мадрид
|30' Бензема Карим (0:1)
|33' Одриосола Альваро (0:2)
|40' Бензема Карим (0:3)
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак 29' 46' ( Лосано Энтони ( 46') • Хименес Фали • Мауро Маркос • Альфонсо Луис 65' ( Алехо Иван ( 65') • Йонссон Йенс • Мари Хосе 41' 46' ( Акапо Карлос ( 46') • Искьердо Хайро • Санчес Сальвадор 8' 46' ( Шапоньич Иван ( 46') • Негредо Альваро 46' ( Кала Хуан ( 46') • Собрино Рубен
Запасные: Алькала Педро • Гарридо Хон • Мартин Алекс • Малбашич Филип • Хиль Давид • Помбо Хорхе • Аугусто Фернандес
Куртуа Тибо • Милитао Эдер • Варан Рафаэль 22' 60' ( Карвахаль Даниэль ( 60') • Начо Игнасио • 46'Одриосола Альваро 61' ( Иско Аларкон ( 61') • Бланко Антонио • Каземиро Карлос • Марсело Виера 68' 74' ( Диас Мариано ( 74') • Родриго • Бензема Карим 74' ( Гутьеррес Мигель ( 74') • Винисиус Жуниор 61' ( Асенсио Марко ( 61')
Запасные: Альтубе Диего • Лунин Андрей • Аррибас Серхио • Чуст Виктор
21 апреля. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Кадис