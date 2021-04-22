«Реал» разгромил «Кадис» и потеснил «Атлетико» на вершине таблицы

После невероятного спурта в стартовом отрезке сезона, который выдал «Атлетико» наряду с провальными результатами «Реала» и «Барселоны», казалось, что чемпионский титул наверняка достанется «матрасникам». Тем не менее, команда Диего Симеоне растеряла значительный перевес и в ночь на четверг упустила первое место.

Мадридский «Реал» взял реванш у «Кадиса» за поражение в первом круге и благодаря победе со счетом 3:0 потеснил «Атлетико». Карим Бензема оформил дубль с пенальти и с игры, а также стал автором голевого паса на Альваро Одриосолу. Все эти события произошли с 30 по 40 минуту.