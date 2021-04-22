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«Реал» разгромил «Кадис» и потеснил «Атлетико» на вершине таблицы

22 Апреля 2021, 00:53,

После невероятного спурта в стартовом отрезке сезона, который выдал «Атлетико» наряду с провальными результатами «Реала» и «Барселоны», казалось, что чемпионский титул наверняка достанется «матрасникам». Тем не менее, команда Диего Симеоне растеряла значительный перевес и в ночь на четверг упустила первое место.

Мадридский «Реал» взял реванш у «Кадиса» за поражение в первом круге и благодаря победе со счетом 3:0 потеснил «Атлетико». Карим Бензема оформил дубль с пенальти и с игры, а также стал автором голевого паса на Альваро Одриосолу. Все эти события произошли с 30 по 40 минуту.

Протокол игры  
Кадис 0:3 Реал Мадрид
    30' Бензема Карим (0:1)
    33' Одриосола Альваро (0:2)
    40' Бензема Карим (0:3)
Ледесма Херемиас Карселен Исаак   29'   46' (Лосано Энтони (   46') Хименес Фали Мауро Маркос Альфонсо Луис   65' (Алехо Иван (   65') Йонссон Йенс Мари Хосе   41'   46' (Акапо Карлос (   46') Искьердо Хайро Санчес Сальвадор   8'   46' (Шапоньич Иван (   46') Негредо Альваро   46' (Кала Хуан (   46') Собрино Рубен
Запасные: Алькала Педро Гарридо Хон Мартин Алекс Малбашич Филип Хиль Давид Помбо Хорхе Аугусто Фернандес
Куртуа Тибо Милитао Эдер Варан Рафаэль   22'   60' (Карвахаль Даниэль (   60') Начо Игнасио   46' Одриосола Альваро   61' (Иско Аларкон (   61') Бланко Антонио Каземиро Карлос Марсело Виера   68'   74' (Диас Мариано (   74') Родриго Бензема Карим   74' (Гутьеррес Мигель (   74') Винисиус Жуниор   61' (Асенсио Марко (   61')
Запасные: Альтубе Диего Лунин Андрей Аррибас Серхио Чуст Виктор
21 апреля. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Кадис
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