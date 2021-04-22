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Зидан: «Наслаждаемся игрой Бензема»

22 Апреля 2021, 08:59,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами после уверенной победы над «Кадисом» (3:0) в рамках 31-го тура чемпионата Испании. В частности, французский специалист отметил успешную игру нападающего Карима Бензема, забившего два гола и отдавшего ассист.

«Меня полностью устраивает игра Карима. И я сейчас не говорю только о голах. Мы наслаждаемся его игрой и рассчитываем, что Бензема еще долго сможет это делать», - приводит слова специалиста газета Marca.

В текущем сезоне Примеры 33-летний форвард провел 28 матчей, записав на свой счет 21 забитый мяч и семь результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Карим Бензема
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