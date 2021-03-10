«Атлетико» одержал заслуженную волевую победу над «Атлетиком»

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10 Марта 2021, 22:57,
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«Атлетико» наконец-то сыграл пропущенный матч Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао и добыл важные три очка. Баски лишь раз пробили по воротам за 90 минут, и попытка Икера Муньяина на 21-й минуте стала голевой. Коллектив Диего Симеоне исправил ситуацию к старту второго тайма после результативных ударов Маркоса Льоренте с игры и Луиса Суареса с пенальти - 2:1.
За 12 туров до финиша сезона «Атлетико» опережает «Барселону» на шесть очков и «Реал» - на 8.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:1
|Атлетик Б
|21' Муньяин Икер (0:1)
|(1:1) Льоренте Маркос 45'
|(2:1) Суарес Луис 51'
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • Фелипе Аугусто IV • 43'Эрмосо Марио • Карраско Янник 89' ( Кондогбия Жоффрей ( 89') • Коке Хорхе • Льоренте Маркос 89' ( Лоди Ренан ( 89' ) • 90'Лемар Тома 68' ( Ньигес Сауль ( 68') • Фелиш Жоау 67' ( Корреа Анхель ( 67') • Суарес Луис 72' ( Торрейра Лукас ( 72')
Запасные: Дембеле Мусса II • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Витоло Виктор
Унай Симон • Де Маркос Оскар 38' 81' ( Морсильо Хон ( 81') • Нуньес Унай • Йерай Альварес • Юри Берчиче • Беренгер Алекс • Лопес Унаи 74' ( Венседор Унай ( 74') • Весга Микель 41' 59' ( Гарсия Дани ( 59') • Муньяин Икер 81' ( Капа Андер ( 81') • Уильямс Иньяки • Гарсия Рауль 74' ( Вильялибре Асьер ( 74')
Запасные: Саррага Ойер • Висенте Иньиго • Ибай Гомес • Эскьета Хокин • Сансет Ойян • Баленсиага Микель • Лекуе Иньиго
10 марта. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао