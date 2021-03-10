«Атлетико» одержал заслуженную волевую победу над «Атлетиком»

«Атлетико» наконец-то сыграл пропущенный матч Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао и добыл важные три очка. Баски лишь раз пробили по воротам за 90 минут, и попытка Икера Муньяина на 21-й минуте стала голевой. Коллектив Диего Симеоне исправил ситуацию к старту второго тайма после результативных ударов Маркоса Льоренте с игры и Луиса Суареса с пенальти - 2:1.

За 12 туров до финиша сезона «Атлетико» опережает «Барселону» на шесть очков и «Реал» - на 8.