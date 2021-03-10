Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» одержал заслуженную волевую победу над «Атлетиком»

10 Марта 2021, 22:57,

«Атлетико» наконец-то сыграл пропущенный матч Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао и добыл важные три очка. Баски лишь раз пробили по воротам за 90 минут, и попытка Икера Муньяина на 21-й минуте стала голевой. Коллектив Диего Симеоне исправил ситуацию к старту второго тайма после результативных ударов Маркоса Льоренте с игры и  Луиса Суареса с пенальти - 2:1.

За 12 туров до финиша сезона «Атлетико» опережает «Барселону» на шесть очков и «Реал» - на 8.

Протокол игры  
Атлетико М 2:1 Атлетик Б
    21' Муньяин Икер (0:1)
(1:1) Льоренте Маркос 45'    
(2:1) Суарес Луис 51'    
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Фелипе Аугусто IV   43' Эрмосо Марио Карраско Янник   89' (Кондогбия Жоффрей (   89') Коке Хорхе Льоренте Маркос   89' (Лоди Ренан (   89'   90') Лемар Тома   68' (Ньигес Сауль (   68') Фелиш Жоау   67' (Корреа Анхель (   67') Суарес Луис   72' (Торрейра Лукас (   72')
Запасные: Дембеле Мусса II Грбич Иво Врсалько Шиме Витоло Виктор
Унай Симон Де Маркос Оскар   38'   81' (Морсильо Хон (   81') Нуньес Унай Йерай Альварес Юри Берчиче Беренгер Алекс Лопес Унаи   74' (Венседор Унай (   74') Весга Микель   41'   59' (Гарсия Дани (   59') Муньяин Икер   81' (Капа Андер (   81') Уильямс Иньяки Гарсия Рауль   74' (Вильялибре Асьер (   74')
Запасные: Саррага Ойер Висенте Иньиго Ибай Гомес Эскьета Хокин Сансет Ойян Баленсиага Микель Лекуе Иньиго
10 марта. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао
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