Симеоне стал рекордсменом «Атлетико»

В Мадриде состоялся перенесенный поединок 18-го тура чемпионата Испании между местным «Атлетико» и «Атлетиком» (Бильбао). Матч завершился волевой победой «матрасников» со счетом 2:1.

Благодаря этому успеху главный тренер хозяев Диего Симеоне стал рекордсменом мадридского клуба. Он одержал наибольшее количество побед среди тренеров «Атлетико». Под руководством аргентинца «матрасники» отпраздновали 309 побед. Диего обогнал прежнего рекордсмена Луиса Арагонеса, на счету которого 308 «викторий».

Напомним, что Симеоне занимает пост рулевого «Атлетико» с 2011-го года.

В текущем сезоне мадридский клуб лидирует в Примере, а также продолжает борьбу в Лиге чемпионов.