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Симеоне - на вопрос о Фелише: «Без воли талант ничто»

09 Марта 2021, 23:27,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отказался обсуждать проблемы форварда Жоау Фелиша. Португалец со злостью отпраздновал гол в ворота «Вильярреала», а также не попал в стартовый состав на поединок против «Реала».

- Мы команда, а не один игрок. Нам нужен вклад каждой единицы для функционирования команды и возможности прогресса талантов. Без воли талант ничто, - так ответил Симеоне на вопрос о Фелише на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком».

21-летний португалец обошелся «Атлетико» в 127 млн евро только трансферных расходов. В текущем сезоне он выходил на поле в 30 матчах, в которых забил 10 голов и собрал пять ассистов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, Жоау Фелиш
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Комментарии (2)
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0
slain
10 Марта 2021, 00:11

Талант и так ничто, ибо его не существует)

0
ARTUR
09 Марта 2021, 23:47

Стмеоне !!!! ты МУЖЧИНА !!!! и сто раз прав !!!!

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