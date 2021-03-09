Симеоне - на вопрос о Фелише: «Без воли талант ничто»

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09 Марта 2021, 23:27,
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отказался обсуждать проблемы форварда Жоау Фелиша. Португалец со злостью отпраздновал гол в ворота «Вильярреала», а также не попал в стартовый состав на поединок против «Реала».
- Мы команда, а не один игрок. Нам нужен вклад каждой единицы для функционирования команды и возможности прогресса талантов. Без воли талант ничто, - так ответил Симеоне на вопрос о Фелише на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком».
21-летний португалец обошелся «Атлетико» в 127 млн евро только трансферных расходов. В текущем сезоне он выходил на поле в 30 матчах, в которых забил 10 голов и собрал пять ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, Жоау Фелиш
Талант и так ничто, ибо его не существует)
Стмеоне !!!! ты МУЖЧИНА !!!! и сто раз прав !!!!