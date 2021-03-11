Симеоне подвёл итоги матча против «Атлетика»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после поединка с «Атлетиком» (Бильбао). «Матрасники» отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.

«Атлетико» провел хороший матч против сильного соперника. «Атлетик» усложнил нам жизнь своим голом, но после перерыва мы показали свой футбол. Это была важная игра, мы вернули вкус побед. В чемпионате Испании любой соперник может дать бой. Поэтому нужно настраиваться на каждый матч», - приводит слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.

После 26 туров «Атлетико» набрал 62 очка и уверенно лидирует в Примере. Мадридцы опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.