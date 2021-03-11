Симеоне подвёл итоги матча против «Атлетика»

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11 Марта 2021, 08:59,
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после поединка с «Атлетиком» (Бильбао). «Матрасники» отпраздновали волевую победу со счетом 2:1.
«Атлетико» провел хороший матч против сильного соперника. «Атлетик» усложнил нам жизнь своим голом, но после перерыва мы показали свой футбол. Это была важная игра, мы вернули вкус побед. В чемпионате Испании любой соперник может дать бой. Поэтому нужно настраиваться на каждый матч», - приводит слова аргентинского специалиста Mundo Deportivo.
После 26 туров «Атлетико» набрал 62 очка и уверенно лидирует в Примере. Мадридцы опережают ближайшего преследователя на шесть баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
6 очков для Испании это ничего, Атлетико опережал на 12 очков и что от них осталось. Это нестабильная команда и в течение 2-х, 3-х матчей могут растерять преимущество.