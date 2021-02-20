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​Симеоне: «Я не ищу оправданий»

20 Февраля 2021, 22:32,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после субботнего поражения в чемпионате Испании от «Леванте» со счётом 0:2.

Не так давно «матрасники» имели солидный отрыв от конкурентов, но теперь они опережают второй «Реал» только на шесть зачётных баллов.

«Я не ищу оправданий. Тренерам нужно находить решения и быть теми, кто помогает своим футболистам. Во втором тайме это удавалось.

Чемпионаты всегда одинаковы. У каждой команды бывают трудные моменты. Те, кто остаются сильными в плохие моменты, добиваются своих целей», - приводит слова Симеоне Marca.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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