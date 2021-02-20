​Симеоне: «Я не ищу оправданий»

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20 Февраля 2021, 22:32,
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после субботнего поражения в чемпионате Испании от «Леванте» со счётом 0:2.
Не так давно «матрасники» имели солидный отрыв от конкурентов, но теперь они опережают второй «Реал» только на шесть зачётных баллов.
«Я не ищу оправданий. Тренерам нужно находить решения и быть теми, кто помогает своим футболистам. Во втором тайме это удавалось.
Чемпионаты всегда одинаковы. У каждой команды бывают трудные моменты. Те, кто остаются сильными в плохие моменты, добиваются своих целей», - приводит слова Симеоне Marca.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне